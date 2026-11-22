Centotre studenti, undici insegnanti e una giornata in Austria per trasformare il gemellaggio tra Sommacampagna e Hall in Tirol in un incontro tra ragazzi. Venerdì 13 novembre la delegazione delle tre scuole medie di Sommacampagna e Caselle ha raggiunto la cittadina tirolese, accompagnata dai rappresentanti del Comune, per conoscere da vicino una comunità con cui il territorio veronese mantiene da oltre vent’anni un rapporto di amicizia e collaborazione.

Il dato più significativo è proprio la partecipazione degli studenti: 103 ragazzi sui 113 potenzialmente interessati, come era emerso anche durante il recente Consiglio comunale. Il viaggio è stato organizzato dal Comune di Sommacampagna, che ha sostenuto le spese grazie anche a un contributo regionale di 4.733 euro destinato ai progetti di gemellaggio. Alle famiglie è stato richiesto un contributo di 10 euro per studente. L’Amministrazione ha inoltre curato con la Questura di Verona le pratiche necessarie per la partecipazione dei minorenni.

Ad accogliere la delegazione a Hall sono stati il sindaco Christian Margreiter, il dirigente scolastico e gli alunni della scuola locale. Dopo il momento di saluto istituzionale, l’incontro ha assunto anche una dimensione didattica: 18 studenti di Sommacampagna, insieme ai loro insegnanti, hanno partecipato ad attività di conversazione e conoscenza con i coetanei austriaci all’interno della scuola media. Un’esperienza concreta di confronto, al di là delle cerimonie ufficiali.

Nel pomeriggio il programma si è spostato alla scoperta di Hall in Tirol. Gli studenti hanno visitato il Museo della Zecca e la sua storica torre, per poi percorrere il centro storico e conoscere alcuni dei luoghi più rappresentativi della cittadina. La visita ha unito così il contatto con i ragazzi del posto alla conoscenza della storia e del patrimonio culturale del territorio ospitante.

Tra gli incontri della giornata anche quello con Hans Arnold, da anni referente del Comune austriaco per i progetti di gemellaggio e figura di riferimento nei rapporti con Sommacampagna. Per l’Amministrazione veronese erano presenti l’assessore Davide Giacopuzzi, le assessore Chiara Turazzini e Silvana Zampieri, oltre a Stefano Adami, già assessore alla Cultura e tra i promotori del gemellaggio.

La trasferta si inserisce in un percorso di scambi che ha già coinvolto le scuole. Lo scorso 12 maggio era stata la scuola media di Caselle ad accogliere gli studenti di Hall, dopo precedenti attività comuni e visite in Austria. Con il viaggio di novembre l’iniziativa si è allargata a oltre cento studenti, coinvolgendo le tre scuole medie del territorio.

Il bilancio dell’Amministrazione comunale è positivo: “Vedere coinvolte tutte le scuole medie del territorio, con oltre cento studenti, è un segnale importante del valore che attribuiamo a questo gemellaggio”. E ancora: “Incontrarsi, conoscere una realtà diversa, confrontarsi con coetanei di un altro Paese e scoprire insieme la storia e le tradizioni di una città significa dare concretezza ai rapporti tra le nostre comunità”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al sindaco Margreiter, alla scuola di Hall e a Hans Arnold per l’accoglienza.

Il viaggio potrebbe avere un seguito. Illustrando il progetto in Consiglio comunale, l’assessora ai Servizi scolastici Erika Venturelli aveva parlato di una restituzione dell’esperienza ai compagni più giovani e della possibilità di un nuovo incontro con gli studenti austriaci a Sommacampagna nella primavera del 2027. Un’ipotesi ancora da concretizzare, ma coerente con il significato che il Comune attribuisce a questi scambi: “Il gemellaggio è un patrimonio da coltivare e trasmettere alle nuove generazioni, perché l’amicizia tra due comunità si costruisce soprattutto attraverso le occasioni concrete di incontro”.

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