Solidarietà al popolo ucraino: anche Sona pronta a fare la propria parte. Al via molte iniziative

In tutta la provincia si è messa in moto la macchina degli aiuti al popolo ucraino e anche il Comune di Sona è pronto a fare la propria parte per offrire supporto e accoglienza.

Giovedì 3 marzo, i 98 sindaci del veronese si sono incontrati fra di loro e con il prefetto per organizzare al meglio, e in modo coordinato, le azioni di solidarietà. “Per ora si è pensato di concentrare la raccolta di materiale in un unico luogo, cioè la struttura del Quadrante Europa gestita dalla Protezione civile nel Comune di Verona”, spiega il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi. Lì si raccolgono generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene, prodotti per la prima infanzia, e medicinali con scadenza fra almeno un anno. “Si tratta di veicolare la solidarietà in uno stesso punto, anche se, dove ci sono associazioni che hanno già messo in moto proprie iniziative di raccolta, queste possono comunque proseguire”, chiarisce il sindaco.

Il prefetto ha chiesto ai Comuni di segnalare luoghi da poter mettere a disposizione per dare ospitalità ai profughi ucraini. A questo proposito Mazzi afferma: “Il Comune di Sona ha confermato la propria piena disponibilità ad accogliere i profughi, come del resto abbiamo fatto anche in passato con persone provenienti da altre parti del mondo, nonostante allora ci fossero arrivate delle critiche per questo. Al momento tuttavia non abbiamo strutture da mettere a disposizione, perché il Cas (Centro di accoglienza straordinaria, Ndr) di Casa Iride, a Lugagnano, risulta già pieno. Abbiamo però tante famiglie che si stanno offrendo di ospitare i profughi in fuga dalla guerra. Si tratta per lo più di donne e bambini, perché la maggior parte degli uomini è al fronte. Per quanto riguarda le strutture ricettive che potrebbero ospitare ucraini, andrà chiarito se le convenzioni dovranno essere fatte direttamente dai Comuni o dalla prefettura”.

Intanto, nel territorio sonese sono arrivate dall’Ucraina le prime due persone: si tratta di una madre con il figlio, ospitate in una casa privata.

“Quella dell’accoglienza privata – afferma il sindaco – è la prima grande risposta di solidarietà che possiamo offrire, a dimostrazione di come la comunità di Sona sia vicina al popolo ucraino. Ringraziamo quindi fin d’ora chi si è proposto di ospitare nelle proprie case i profughi che arriveranno, ma raccomando che queste decisioni siano prese sulla base di una forte motivazione e a partire da un’analisi realistica delle proprie possibilità in relazione alla durata dell’ospitalità che si è disposti a offrire”.

Mazzi sottolinea inoltre la necessità che le iniziative di ospitalità in case private vengano comunicate all’anagrafe comunale. “In questi casi – specifica il primo cittadino – deve essere informata anche l’Ulss. Non solo infatti va attivata la quarantena per chi arriva, ma occorre pure procedere con la profilassi vaccinale prevista nel nostro Paese. Solo il 35 per cento degli ucraini infatti è vaccinato contro il Covid e c’è qualche vaccinazione da noi prevista come obbligatoria che là invece non lo è”.

Il sindaco chiarisce che saranno operativi a breve un numero di telefono e un indirizzo e-mail per dare assistenza ai profughi che verranno ospitati nel territorio sonese, e lancia un appello alla comunità: “Auspico che tutta la comunità si organizzi per essere accogliente, perché è importante che l’accoglienza sia di tutti e non di pochi. Nel momento in cui alcune case private ospiteranno dei profughi, è altresì importante che tutta la comunità adotti queste persone, facendole sentire accolte nel tessuto sociale”.

È stato anche aperto un canale di comunicazione con il Comune gemellato di Wadowice, in Polonia, che è coinvolto nell’offrire vitto e alloggio agli ucraini in fuga: “Cercheremo di capire se c’è qualcosa che possiamo offrire come Comune e comunità di Sona per dare loro supporto”, dice Mazzi a questo proposito.

Infine, il primo cittadino di Sona chiarisce che domenica sarà in Arena, insieme agli altri sindaci della provincia, per manifestare vicinanza al popolo ucraino.