Situazione dei medici di base a Caselle: Il Comune organizza un’assemblea pubblica

Anche a Caselle, come in tutto il veronese, è da qualche tempo complessa la situazione della disponibilità dei medici di base. Un problema che ovviamente interessa e preoccupa fortemente la popolazione.

Proprio per illustrare in maniera ufficiale ed informata della situazione reale, l’amministrazione comunale di Sommacampagna ha organizzato un’assemblea pubblica per giovedì 2 febbraio alle ore 20:45 presso l’Auditorium Mirella Urbani in via Scuole n. 49 a Caselle. Un appuntamento importante per avere un quadro fondato di quanto sta succedendo e di quali prospettive ci siano.