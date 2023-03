Simonetti’s Goblin: Al Giardino di Lugagnano domenica un live “da paura”. Intervista esclusiva del Baco

Quando si parla di paura, terrore, horror, il pensiero dei più corre inevitabilmente al classico, inimitabile, film dell’ormai lontano 1975 dal titolo Profondo Rosso, che fu il primo di una serie di “cult movie” che resero celebre il maestro del brivido Dario Argento.

Ma l’identificazione ancor più significativa di questo e degli altri successi cinematografici di Argento si deve alla colonne sonore, tutte eseguite dai Goblin e dal loro leader Claudio Simonetti, che con il suo gruppo, i Claudio Simonetti’s Goblin, sarà sul palco del Giardino 2.0 di Giamprimo Zorzan alle ore 21 di domenica 5 marzo.

Quale migliore occasione per fare quattro chiacchiere in esclusiva con questo iconico musicista?

Cominciamo a capire, Claudio, che spettacolo vedremo il 5 marzo al Giardino ed il 14 maggio a Isola della Scala.

Oramai è uno spettacolo consolidato, con successi delle colonne sonore dei Goblin e la mia discografia.

Come ci si approccia a fare una colonna sonora?

Sono stato fortunato, il mio primo lavoro dopo aver studiato al Conservatorio è stato proprio comporre Profondo Rosso. Certo, non è come comporre una canzone perché per fare una colonna sonora devi vedere bene il film, capire l’accostamento alle scene e molto altro. E’ un lavoro molto bello e anche molto tecnico, oltre che naturalmente artistico.

Che effetto fa portarsi nel tempo un disco come “Profondo Rosso” che ha venduto ben tre milioni di dischi?

Eh, non è stato un traguardo perché è stato addirittura l’inizio. Calcolando l’epoca, siamo nel 1975, c’era musica molto commerciale in Italia e la nostra era invece underground, molto meno facile da assorbire. Ma di certo merito di questo successo inaspettato sta molto nella bellezza del film.

Il connubio con Dario Argento, che dire…

Beh, dopo Profondo Rosso, abbiamo realizzato la colonna sonora di Suspiria, il suo film più conosciuto al mondo, sino alla colonna sonora di Zombie di George Romero del 1978, dopo la quale la band si sciolse. Poi tra reunion e scioglimento, io ho continuato al timone da solo con Dario Argento che mi ha sempre voluto. Tenebre nel 1981, poi Phenomena e Io non ho sonno che, di fatto, ha segnato un ricongiungimento importante del gruppo. Poi ho fatto Il Cartaio, Dracula ma anche il cult di Dario Demoni con Lamberto Bava.

Voi nel 2022 siete stati in giro per il mondo.

Si, bello davvero. Un grande tour, ogni serata in un posto diverso, Giappone compreso.

Anno importante il 2022.

Sì, siamo stati a suonare al prestigioso Cruise to the Edge sullo stesso palco con gruppi come i Marillon e Alan Parson, ma soprattutto abbiamo vinto un importante festival di genere, lo “Sitges” a Barcellona. Il 25 marzo andrò a Murcia, sempre in Spagna, dove ritireremo una sorta di “Oscar alla Carriera” e suoneremo un intero concerto.

Diciamo che non è stato un caso che tu sia nato a San Paolo del Brasile, il tuo destino è stato sin da subito il mondo.

Si, ho vissuto li fino a 11 anni.

Senti, colonne sonore, rock progressive: ma veramente pochi sanno che l’autore delle colonne sonore del brivido ha scritto la musica di Gioca Jouer di Claudio Cecchetto, lancio in piena era disco gli Easy Going, quelli di Baby i love you.

Si, anche se gli Easy Going avevano al centro Paolo Micioni, noto dee-jay, ma è vero ho lavorato, e divertendomi anche, alla disco dance. Sono passato da un genere all’altro, molto diversi tra loro. Mi sono molto divertito, ho espresso l’animo brasiliano che mi sono sempre portato dentro.

Quali sono le aspettative per questo nuovo tour?

Come ti dicevo prima, il gruppo è consolidato. Dopo i due anni di stop pandemico abbiamo pian piano ripreso. Ancora molta gente segue questo genere, ora stiamo facendo belle date italiane e quindi spero di avere anche in patria il seguito che c’è all’estero. Mi piace lavorare con i giovani perché hanno entusiasmo ed un livello tecnico molto alto rispetto agli anni 70-80. Mi danno soddisfazione perché conoscono la mia musica, ma non imparano solo loro da me. Anche loro insegnano a me cose nuove.

Allora dai Claudio, lanciamolo questo concerto al Giardino di Lugagnano. Mai come in questo caso possiamo dire che sarà un “live da paura!”.

Ah sì, torniamo al Giardino dal nostro amico Giamprimo. E’ un locale piccolo ma che ha ospitato grandi musicisti. E’ fuori dalla norma, storico. Una tappa fondamentale perché chiude con un trittico che parte da San Marino e passa da Torino prima di arrivare li da voi.

Venite ragazzi, vi aspetto per divertirci tutti insieme!

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL PODCAST DELL’INTERVISTA DEL BACO A CLAUDIO SIMONETTI.