Siccità: Sempre più grave la situazione, e l’Adige diventa osservato speciale

In queste torrida estate vi è un elemento nuovo, che unisce l’Europa continentale e mediterranea: la siccità che, oltre all’Italia – e lo vediamo purtroppo pesantemente anche nel territorio veronese – sta colpendo pesantemente Spagna, Francia ed ora anche la Germania: è quanto emerge dai dati dell’European Drought Observatory (EDO).

A segnalarlo è l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, che evidenzia come, in assenza di precipitazioni, in tutta Italia sia ora la crescente sofferenza dei laghi a ben rappresentare la condizione di territori ormai vicini al collasso idrico.

In Veneto in questi giorni si registrano ulteriori record negativi per il fiume Adige, che si trova a quasi 1,80 metri dai livelli del 2021. Per questo motivo l’Osservatorio permanente che riunisce tutte le istituzioni che hanno a che fare con la gestione dei fiumi in Veneto ha dato il via ad un monitoraggio delle condizioni del fiume, con già la previsione di riconvocarsi entro una settimana se la situazione delle portate dovesse peggiorare in maniera tale da rendere obbligato il passaggio a misure drastiche.

Per dare un dato, lunedì 4 luglio a Ponte San Lorenzo, Trento, si è registrato un deflusso di 180 metri cubi al secondo d’acqua, che diventavano 90 a Boara Pisani, nel Rodigino. Questa settimana a Trento si contano invece 140 metri e, soprattutto, a Boara Pisani se ne misuravano 70. Si è quindi scesi di 10 metri cubi al secondo sotto il limite di guardia per quanto riguarda il cuneo salino.

“E’ necessario che i trentini rilascino più acqua dai loro bacini, perché altrimenti si rischiano di compromettere tutti i sacrifici fatti sinora”, spiega ANBI, l’associazione che riunisce i Consorzi di Bonifica. Come ben noto, infatti, le acque dell’Adige sono contese fra le aziende idroelettriche trentine, i Consorzi di Bonifica che le usano per l’irrigazione ed i gestori di alcuni acquedotti delle province di Rovigo e Venezia.

Qualche settimane fa è stato avviato un tavolo tecnico proprio su questo tema, e le aziende idroelettriche hanno deciso di rilasciare più acqua nel fine settimana. Questo però, vista la drammatica situazione, sembra non bastare.