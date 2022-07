VIDEO – Siccità: “Irrigazione in enorme difficoltà”. Intervista al direttore del Consorzio di Bonifica Veronese

In questi giorni nei quali le temperature hanno raggiunto livelli di guardia e la situazione idrica del territorio veronese è vicina al collasso, come certificato dall’autorità di bacino delle Alpi orientali, il Baco è andato ad intervistare l’ing. Roberto Bin, direttore del Consorzio di Bonifica Veronese, l’ente che si occupa dell’irrigazione per 70 Comuni scaligeri tra i quali anche Sona, Bussolengo, Sommacampagna e Castelnuovo del Garda.

Nel video qui sotto l’intervista incentrata sulla difficile situazione dell’irrigazione in questi giorni.