Siccità: Il bacino dell’Adige dichiarato in “situazione di scarsità idrica estrema”. E Zaia consente la deroga al deflusso minimo vitale

A metterlo nero su bianco in un documento ufficiale è stata l’autorità di bacino delle Alpi orientali: il bacino dell’Adige si trova in una situazione di scarsità idrica estrema. Una condizione gravissima, che ci tocca molto da vicino in quanto il bacio dell’Adige comprende l’intero territorio della provincia veronese.

Questa presa d’atto è il risultato dell’ultima riunione dell’Osservatorio permanente sulle risorse idriche, l’organismo che riunisce tutte le istituzioni che nel triveneto hanno a che fare con la gestione delle acque, sia superficiali che profonde.

L’Adige in questa torrida e asciutta estate viene quindi a trovarsi nelle condizioni in cui già versano gli altri grandi fiumi malati di siccità: Piave, Brenta e Po.

In base a quanto scrive l’Osservatorio, il livello raggiunto di scarsità idrica estrema significa che, nonostante siano state prese tutte le misure preventive, prevale uno stato critico ragionevolmente non contrastabile con gli strumenti ordinari già previsti dalle norme nazionali e locali e dai vigenti atti di pianificazione. Quindi “la risorsa idrica non risulta sufficiente ad evitare danni al sistema gravi e prolungati”.

Ora l’Autorità invita ad attuare alcune misure, che diventeranno oggetto di ordinanze da parte delle autorità amministrative, tra le quali la Regione, unicamente nel caso non siano attuate. Misure che constano nel limite al 70% per le derivazioni dall’Adige da parte dei Consorzi di Bonifica e della necessità che sia garantita a Trento una portata stabile dell’Adige non inferiore a 140 metri cubi al secondo d’acqua.

Venerdì è in calendario una nuova riunione dell’Osservatorio dedicata all’Adige, per capire se vi sono state evoluzioni della situazione, che ad oggi sembrano poter essere solo negative.

Nel frattempo, il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato una nuova ordinanza, con ulteriori misure per la gestione della risorsa idrica e per la salvaguardia della salute pubblica.

Nell’ordinanza Zaia sottolinea “il «generale peggioramento del quadro complessivo”, con la risalita del cuneo salino, non solamente lungo il Po ma anche lungo l’Adige, che ha acutizzato la criticità in materia di approvvigionamento idropotabile.

L’obiettivo dell’intervento di Zaia è quello di garantire la dotazione idrica presente nei bacini e nei fiumi per il fabbisogno umano e irriguo, fornendo contemporaneamente anche risposte al mondo agricolo in tema di irrigazione.

Con la nuova ordinanza viene autorizzata la deroga al deflusso minimo vitale che, nel rispetto delle condizioni poste dall’Osservatorio per la risorsa idrica del Po e delle Alpi Orientali, consentirà di adottare nuove strategie per supplire alla mancanza d’acqua sul territorio. L’ordinanza attribuisce inoltre ai sindaci la funzione di controllo e quella di adottare ordinanze locali anche finalizzate a continuare a tenere spente, laddove sia possibile, le fontane pubbliche.