“Siamo stanchi ma sempre più uniti nel resistere”. La voce di Alex, il nostro contatto da Užhorod

“Ciao Alfredo! Ciao Italia! Come state?”. Il sorriso non abbandona mail il volto di Alex, il nostro contatto da Užhorod in Ucraina. È sempre un piacere intervistarlo perché infonde allegria. Anche la stanchezza però è abbastanza evidente, soprattutto sul suo viso.

“Sai – precisa – non è la stanchezza da troppo lavoro. È più una stanchezza morale. Tutti qui vorrebbero fare di più ma al momento il nostro è più un impegno da retrovia. Utile, per amòr di dio, ma lo spirito battagliero della nostra Nazione ha contagiato un po’ tutti. E quindi ci sembra di non fare abbastanza. Colgo l’occasione per pregarti di fare arrivare al direttore Mario e a tutta la redazione de Il Baco da Seta il mio speciale ringraziamento per lo spazio che mi riservate. Ne sono onorato!”.

Lo indirizzo un po’ sul racconto di novità che sta cogliendo dal suo osservatorio. “Ti blocco due istantanee stupende! – mi dice con molto entusiasmo –. Stanno girando sul web e mi sono emozionato nel vederle. Una ragazza, prima di scappare da Kiev, si è recata in un canile al nord della città (foto qui sotto, NdR). Come puoi immaginare in questo momento le difficoltà degli animali sono amplificate rispetto a quelle degli esseri umani. Ha preso con sé un gruppo di cani disabili di cui si prenderà cura nel suo viaggio verso l’ignoto e verso la speranza”.

“In un’altra storia – prosegue Alex –: una famiglia è impossibilitata a rientrare nella propria casa. All’interno c’è un gatto. Hanno chiamato i vicini i quali hanno improvvisato una flebo di nutrienti con una bottiglia ed un deflussore. Dallo spioncino hanno fatto entrare il tubo con il quale alimentano il gatto dall’altra parte della porta! Capisci!”.

Quel “capisci” che Alex mi rivolge è una esortazione ad immedesimarmi nello spirito di fratellanza e unità nazionale che in questo momento anima il popolo ucraino. Non mi viene difficile farlo, basta togliere di mezzo il giudizio su cosa e giusto o sbagliato e lasciarsi andare alle emozioni. Queste immagini, comuni in una situazione di normalità, sono invece dei simboli di resistenza e resilienza.

“C’è un po’ di disorganizzazione. E questa è una cosa che vorremmo fosse migliorata. Ne va anche del morale delle persone”, prosegue Alex. Direi comprensibile, rispondo io. “Sì, ma fino ad un certo punto, possiamo fare meglio”.

Nella precedente intervista avevamo parlato dell’importanza dei corsi di Primo Soccorso a cui partecipano i volontari. Proprio in questi giorni l’asticella si è alzata. “È arrivato dall’Oregon il vigile del fuoco Dan che nel suo paese svolge anche il ruolo di paramedico. È venuto qui come volontario per mettere a disposizione le sue conoscenze nel soccorso alle persone. È stato un corso splendido. Dan è uno veramente figo, una splendida persona! È stato volontario anche ad Haiti quando c’è stato il terremoto. Abbiamo fatto diverse simulazioni di scenari di Primo Soccorso e la mia conoscenza dell’inglese è stata molto utile per la traduzione”.

Vedi, gli dico, non sei inutile! “Vero (ride, NdR)! Anche questo è essere utili alla causa”, mi risponde. In questo momento nei compiti della squadra sono comprese attività di logistica come ad esempio riempire i sacchetti di sabbia destinati a essere barriere contro gli attacchi.

“Nel tornare in sede operativa – mi confessa Alex con una felicità quasi da bambino – abbiamo avuto una piccola grande soddisfazione. Siamo entrati in un negozio ed abbiamo bevuto un caffè dalla macchinetta e ci siamo presi una stecca di cioccolato”. Un caffè alla macchinetta e una stecca di cioccolato… Cose normali e banali nella vita di tutti i giorni di ogni persona, privilegi quando si vive nelle difficoltà.

Un altro piccolo aneddoto del suo racconto che mi fa riflettere. “Vorremmo poter avere più training e formazione ma il sistema sconta, come ti dicevo, qualche inefficienza. Chi regge le fila sono militari che non hanno molto esperienza in situazioni di questo tipo. Servirebbe un po’ più di management – sottolinea Alex –. Vedi per esempio: Dan è arrivato qui e ci ha insegnato l’uso del torniquet (nome tecnico per definire un laccio emostatico arterioso, NdR). Ce ne ha lasciati un po’ in modo che ognuno ne avesse uno in dotazione. Preparazione e organizzazione. Le competenze che sto acquisendo le sto ora mettendo a disposizione dei miei colleghi. Sono diventato anch’io un formatore”.

Chiedo ad Alex quali sentimenti sono prevalenti in questo momento tra gli ucraini. “Rabbia, spirito di rivalsa, orgoglio. Le notizie del bombardamento del reparto di neonatologia dell’ospedale di Mariupol di ieri hanno acuito questi sentimenti. I russi hanno accampato scuse che nell’ospedale erano rifugiati dei soldati. Non ci risulta. Ma se anche fosse, bombardi una struttura dove ci sono donne e bambini? Ti pare plausibile e giustificabile? Quando ho visto le immagini ho pianto”.

“Užhorod sta praticamente raddoppiando la sua popolazione in questo momento – prosegue Alex -. La gente che arriva trova ospitalità in scuole, palestre, condomini dormitori, case private o alberghi. Sono di passaggio per recarsi in altri paesi dell’Europa. Qui arrivano beni di prima necessità provenienti da tutta Europa. L’Italia come sempre in primo piano in queste occasioni. Non ti nascondo che c’è qualche problema logistico nella distribuzione”. Racconto ad Alex della splendida iniziativa di ABEO che ha portato a Verona, presso l’Ospedale della Donna e del Bambino, un gruppo di bambini ucraini malati oncologici con le loro mamme, ai quali verranno prestate le cure necessarie.

“Sai cosa sta succedendo di bello? I bisogni, qualsiasi essi siano, vengono condivisi nella rete. Non cadono nel vuoto, vengono letteralmente ‘presi in carico’. Tutti si attivano, per quello che è nelle loro possibilità, per trovare soluzioni e dare risposte. Su internet si innesta la rete globale delle relazioni interpersonali e delle conoscenze. Sai cosa rappresenta questo? – mi chiede Alex –. È un sentimento crescente di identità nazionale! La guerra infame che stiamo subendo è paradossalmente la miccia che lo accende e la candela che lo tiene vivo e lo riscalda. Quello che noi ucraini dobbiamo fare – aggiunge – è anche rispettare e avere considerazione per gli sforzi che il mondo occidentale sta facendo nei nostri confronti imponendo severe sanzioni alla Russia per portarla a miti consigli. Anche voi avrete le vostre ripercussioni da queste scelte”.

Chiedo ad Alex, in base alle sue informazioni, come sta andando la guerra. “Si soffre molto ad est – ci conferma -. Le città sono al collasso. A Mariupol sono degli eroi. Ma c’è un detto diffuso che da un idea della situazione: l’esercito russo non è forte, è ‘lungo’….” Questo a confermare le indicazioni che arrivano dagli ambienti militari: l’armata russa sta scontando problemi logistici dati dal distanziamento notevole tra prime linee e le retrovie. “I russi si muovono su direttrici stradali ad alta percorribilità. Evitano di inoltrarsi all’interno, tra i villaggi. Qui rischiano di trovare una resistenza veramente accanita. I contadini, non con le armi ma con la tenacia e l’astuzia, oppongono fiera resistenza. Se ne sentono ogni giorno. Alcune vicende hanno del grottesco e fanno ridere per le situazioni che si vengono a creare. Davide ucraino contro Golia russo… Si ride per non piangere!”.

Mi congedo da Alex ringraziandolo per la sua disponibilità e dandoci appuntamento al prossimo incontro.

Le storie che mi sta raccontando sono forti testimonianze che colpiscono le coscienze. L’impegno di Dan dall’Oregon, che si intreccia con quello della ragazza con i cani disabili o con quello dei vicini di casa con la flebo improvvisata per il gatto o la fantasiosa resistenza nelle campagne contro la minaccia armata russa e molto altro, sono pezzi di una storia che l’Ucraina sta scrivendo per sé giorno per giorno.

Non è sola: aiuti arrivano da ovunque. Italiani a fianco di polacchi, slovacchi, moldavi, francesi, tedeschi, inglesi, spagnoli, danesi, norvegesi, canadesi, americani e tanti altri. Anche l’Europa sta scrivendo una sua storia. Un tipo di storia che non è più stata scritta in questo modo dai tempi della seconda guerra mondiale. È una storia basata sulla solidarietà.

E chi ritiene che sia ipocrita dimostrare tutta questa solidarietà per la vicenda ucraina e non dimostrarla nei confronti di altre situazioni, recenti o passate, in altri paesi, facendo una classifica di a chi viene dato di più e a chi viene dato di meno, rispondo: facciamo che ognuno si fa coinvolgere dalle vicende che più di altre scuotono il suo sentire e la sua coscienza.

C’è ampia scelta nel mondo di gravi situazioni umanitarie a cui interessarsi e a cui dare il proprio sostegno. Non perdete tempo a fare classifiche di merito e a criticare chi fa qualcosa. Fiato sprecato, agite!