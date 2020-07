Si è spento Ennio Morricone, un inventore della musica del cinema

Sono innumerevoli le colonne sonore che gli valsero riconoscimenti sia per i film western all’italiana, grazie alla collaborazione con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci sia per film del cinema hollywoodiano, lavorando per registi come John Carpenter, Brian De Palma, Oliver Stone e Quentin Tarantino.

Tra i suoi capolavori non si può non ricordare The Mission (straordinarie le melodie trasmesse da Gabriel’s oboe: anche qui la musica come protagonista delle scene cinematografiche), il film del 1986 che gli ha dato l’amarezza di non essersi aggiudicato l’Oscar.

Mentre leggiamo il toccante necrologio che il Maestro Morricone ha dedicato a se stesso e che riportiamo qui di seguito, ci lasciamo trasportare dalle note eterne delle sue composizioni, vibrazioni che esprimono l’essenza dell’arte e che vivono oltre le immagini per cui sono nate.