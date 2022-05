Si è concluso il quarto anno del Gruppo Lettura di Sona: “I SOgNAlibri” si danno appuntamento ad ottobre

Mercoledì 11 maggio si è concluso, con l’ultimo incontro, il quarto anno di attività del Gruppo Lettura della Biblioteca di Sona, ideato e condotto dalla professoressa Chiara Giacomi, storica collaboratrice del Baco.

Da ottobre a maggio, con cadenza mensile, una ventina di lettori si sono incontrati in biblioteca a Lugagnano per condividere impressioni ed emozioni suscitate dalla lettura condivisa di un romanzo scelto dalla coordinatrice.

“Il Gruppo Lettura ha raggiunto il quarto anno di attività ed il bilancio è decisamente positivo – dichiara la coordinatrice Chiara Giacomi -. Le adesioni sono sempre tante e questo fa pensare che nel nostro territorio siano molte le persone che desiderano prendere parte ad esperienze di questo tipo, che permettono di condividere la passione per la lettura. Il nostro gruppo, che per tre anni è stato composto interamente da donne di età molto varia, provenienti da tutte le frazioni del Comune e anche dai territori limitrofi, quest’anno si è arricchito della presenza maschile. Siamo riusciti a riprendere i nostri incontri in presenza, naturalmente rispettando i protocolli anti-Covid, e solo una volta abbiamo dovuto rinunciarvi in favore dello streaming, per precauzione, in concomitanza con un forte aumento di contagi nel periodo invernale”.

Il gruppo, che quest’anno si è dato anche un nome preciso, “I SOgNAlibri”, ha letto in tutto sette testi, di autori e generi diversi. Le letture più apprezzate sono state quelle di “Oliva Denaro” di Viola Ardone, “Ladra di parole” di Abi Daré e “Figlie del mare” di Mary Lynn Bracht. Cliccando sui link è possibile leggerne la recensione nella rubrica curata dalla coordinatrice per il Baco su questo sito.

“Ci ritroveremo sicuramente a ottobre – conclude Chiara Giacomi – per un nuovo anno di letture condivise, per cui verranno riaperte le iscrizioni, come di consueto, a settembre. Ringrazio a questo proposito la bibliotecaria Irene Canzan per la disponibilità ed il supporto. Speriamo di poter incontrarci in autunno nella nuova Sala Lettura, attualmente in completamento a Lugagnano, in modo da poter usufruire di uno spazio più ampio, luminoso e moderno”.