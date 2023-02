Sfilata di San Giorgio in Salici: La festa del carnevale è tornata a far divertire tutti

Sabato 18 febbraio è tornata a San Giorgio in Salici la festa più divertente e colorata dell’anno. Dopo un lungo periodo di assenza si è tornati ad organizzare la sfilata di Carnevale.

Questo grazie alla combinazione di elementi indispensabili quali: il prezioso contributo dell’intera comunità all’evento di vendita torte, la disponibilità delle associazioni paesane e della parrocchia stessa, e il fondamentale aiuto di tutti i volontari.

Un pomeriggio di festa davvero tanto atteso dai bambini di San Giorgio in Salici, che ha preso il via alle 14 dagli impianti sportivi del paese. Tre i fantastici carri allegorici, con il grande successo per il bellissimo carro allegorico del Circolo Giustiniano NOI di Palazzolo, con i figuranti in costume che si sono mossi a ritmo di musica dando vita a splendide coreografie.

Presenti alla sfilata anche il Papà del Gnoco e lo Tzigano di Lugagnano Giancarlo “El Bustri” Parolini con la sua corte. A chiudere il corteo il carretto degli Alpini.

A conclusione della sfilata ai tantissimi che hanno partecipato in un clima di vera festa le associazioni del paese hanno offerto gnocchi e ciambelle presso il campo sportivo parrocchiale di San Giorgio in Salici.