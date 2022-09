Settembre, la stagione di mezzo tra la fine e l’inizio di un nuovo ciclo naturale

“Lieta dell’aer tuo veste la Luna di luce limpidissima i tuoi colli per vendemmia festanti…”.

Ugo Foscolo, Dei Sepolcri

Il settimo mese del calendario di Romolo segna la fine dell’estate e delle ferie. Settembre accoglie l’arrivo dell’autunno ed è il momento dell’anno dedicato all’aratura e alla raccolta degli ultimi frutti succosi della Terra.

Tra un temporale e l’altro, la variabilità del clima settembrino presenta le caratteristiche tipiche della tarda estate, un periodo intermedio che segna il passaggio dal caldo torrido tipicamente estivo al clima temperato e piovoso della stagione autunnale.

Per le sue caratteristiche climatiche settembre si collocava a metà strada tra la fine e l’inizio di un nuovo ciclo naturale, anche nel calendario rivoluzionario francese dove l’inizio dell’anno coincideva con l’equinozio d’autunno. In questo calendario basato sul sistema agricolo, la prima parte di settembre corrispondeva al mese di Fructidor (dei frutti che il sole dora), mentre la seconda apriva l’anno nuovo con il mese di Vendémiaire.

A cavallo tra l’estate e l’autunno, settembre conclude il ciclo annuale della vite, ed è per tradizione il mese dedicato alla vendemmia. Come indica l’etimologia latina vindemia, composta da vinum (vino, il prodotto dell’uva) e demere col significato di “prendere, togliere, levar via”, la vendemmia riguarda nello specifico “la raccolta dell’uva per fare il vino”.

Consapevoli dei cicli di corrispondenza tra la Terra e il Cielo, gli antichi Romani avevano individuato nella costellazione di Vindemiator (che a quei tempi “sorgeva” alle prime luci dell’alba nella seconda metà di Agosto), il momento propizio per l’inizio della vendemmia. Di questa antica costellazione è rimasta traccia nella stella Vindemiatrix, il terzo astro più luminoso della Vergine, visibile oggi nei cieli di settembre e ottobre.

La maturazione delle uve è condizionata sia dalla latitudine, sia dalle condizioni climatiche: “Quando l’uva sarà matura, nei vigneti così bisognerà fare la vendemmia, esaminando prima da quale specie di uva e da qual luogo del vignaio si debba cominciare a vendemmiare” (Varrone). A Roma, l’inizio della vendemmia era celebrato pubblicamente il 19 agosto con i Vinalia Rustica in onore di Giove. Una buona riuscita della vendemmia dipendeva dal lavoro dell’uomo e dagli eventi naturali, non sempre prevedibili, perciò la funzione primaria degli antichi rituali legati alla raccolta dell’uva, riguardava sia la protezione dei lavoranti, sia la salvaguardia dei vigneti.

Come si scongiuravano eventuali avversità? Successivamente alle divinità pagane, il compito della salvaguardia delle vigne, del buon andamento della vendemmia e della trasformazione dell’uva in vino (nonché la responsabilità della protezione di vignaioli, osti e bevitori), è stato affidato alla numerosa schiera dei santi cattolici.

Per evitare che piovesse troppo prima della vendemmia e, nel contempo, per scongiurare la grandine si invocava San Barnaba, mentre è a Sant’urbano di Langres che ci si rivolgeva in caso di siccità, oltre che per scongiurare i vigneti e i loro frutti dalle malattie, per proteggere la vendemmia, i vignaioli e anche i bottai e i bevitori. A San Teodoro si chiedeva l’intercessione per un’abbondante vendemmia, San Venceslao proteggeva i pigiatori dell’uva, San Vincenzo Ferrer le vigne e i vignaioli, San Martino di Tours vendemmiatori, osti e bevitori, ma in primis “protettore del buon vino”. San Zeno, lo storico vescovo di Verona, era anche viticoltore esperto di vini e si narra che all’epoca i vignaioli gli si rivolgessero per avere consigli sulla gestione della vigna, sulla vendemmia e sulla produzione del vino novello.

Per secoli la vendemmia è stata investita di valori storici, antropologici e religiosi, testimone di un mondo antico tramandato tra le generazioni che consolidava l’unione tra la comunità e il territorio. Da Bacco a san Martino di Tours, il carattere sacro, festoso e conviviale della vendemmia ha conservato tali caratteristiche almeno fino alla metà del Novecento, quando gran parte di questi valori e sentimenti sono stati gradualmente dimenticati per cedere il posto alla meccanizzazione della raccolta.

Mentre il ciclo della vite si conclude e inizia la trasformazione dell’uva in vino, la terra arata si prepara a ricevere la nuova semina del grano godendo con gratitudine degli ultimi raggi del sole di settembre.

Nell’immagine sopra, Jules Bastien-Lepage, De druivenoogst (La vendemmia), 1880.