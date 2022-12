“Servono relazioni sincere”. Don Giovanni Bendinelli ha fatto il suo ingresso a San Giorgio in Salici

La prima celebrazione di don Giovanni Bendinelli a San Giorgio in Salici, avvenuta domenica 27 novembre, non è certo passata inosservata.

Ad accoglierlo una chiesa gremita di fedeli: partendo dalla presenza del vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina, dell’assessore Elena Catalano, dei consiglieri Maurizio Moletta e Orietta Vicentini, dei rappresentanti delle varie associazioni paesane quali Alpini, Fanti, Carabinieri, Bersaglieri, Unitalsi, Fidas, Campanari e Agricoltori. E dei bambini del gruppo catechistico, che hanno contribuito a rallegrare la celebrazione attraverso canti festosi.

Le prime parole di don Giovanni Bendinelli, da non confondersi con don Giovanni Barlottini, anch’egli nuovo arrivato nella frazione in qualità di amministratore parrocchiale, sono state di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e di ringraziamento al parroco precedente, padre Giampaolo Mortaro, che ha salutato sabato 26 novembre la parrocchia nella quale aveva fatto il suo ingresso il 3 ottobre 2015.

“Entrare in una nuova comunità non è mai semplice – ha sostenuto il vicesindaco Dalla Valentina nel suo discorso di benvenuto al nuovo sacerdote – ma una cosa è certa, dopo un primo momento di titubanza e di circospezione, la comunità di San Giorgio in Salici sa accogliere con grande calore e gioia, dimostrando collaborazione e aiuto reciproco”.

Parole condivise anche dal consigliere Moletta, residente nella frazione, che ha voluto rimarcare il fatto che la sincerità sia uno dei tratti che contraddistinguono i residenti, assieme al senso di appartenenza e di collaborazione.

Sono stati molti i punti toccati da don Giovanni, tra questi l’importanza di creare delle relazioni sincere, all’interno delle famiglie così come in parrocchia, del dialogo e del confronto, della necessità di dover cercare i giovani affinché frequentino la parrocchia e si sentano parte di essa. “Sento sempre dire che i giovani non vengono più a messa – ha affermato don Giovanni – ma questo deve partire da noi, li abbiamo cercati?”.

Il vicesindaco Dalla Valentina ed il consigliere Moletta accolgono don Giovanni Bendinelli all’esterno della chiesa di San Giorgio in Salici.

Un messaggio diretto e semplice quello del nuovo parroco, che si è detto da subito disponibile per venire incontro alle esigenze di tutti e, in particolare, degli ammalati o di chi, a seguito di varie difficoltà, non può recarsi a messa o necessità di conforto; concludendo la celebrazione con un pensiero a chi si odia, perché “è davvero brutto odiare qualcuno – ha detto alla comunità – è molto meglio trasformare quel sentimento in qualcosa di buono, pregando per questa persona e per tutti noi”.

Don Giovanni Bendinelli, originario di Lugagnano, sacerdote diocesano, ha trascorso 50 anni della sua vita in missione: 5 anni a Quilmes in Argentina, una pausa di 3 a Roma per studi biblici, 25 anni a Guichon in Uruguay, un anno a Cuba e 15 anni ancora a Quilmes.

Sul prossimo numero del Baco, in edicola da sabato 17 dicembre, proponiamo un’ampia intervista a don Giovanni, per andare a conoscere il nuovo parroco di San Giorgio in Salici come sacerdote ma anche come uomo.

Inoltre, don Giovanni dal prossimo anno curerà sulla nostra rivista una rubrica dedicata ai grandi temi della Bibbia letti nell’ottica del presente, della fatica di vivere, della quotidianità spesso difficile, di questo mondo che sta attraversando una crisi profonda. Ma che interpretati nella direzione della gioia, della fraternità, della saggezza che vi è nel saper condividere con gli altri. Uno spazio di riflessione importante da non perdere.