Servizi sociali e scolastici durante il Covid: Il Comune di Sona riduce le rette per aiutare le famiglie

Il periodo emergenziale Covid ha determinato negli ultimi mesi, a causa dell’aumento dei contagi nella fascia dell’età 0-12, la totale o parziale sospensione dei servizi in presenza anche negli Istituti scolastici del nostro territorio e presso l’asilo nido comunale “Sull’Arcobaleno” gestito in concessione dalla cooperativa sociale L’Infanzia.

Nella consapevolezza di queste difficoltà, con delibera 12 del 15 febbraio la Giunta del Comune di Sona ha deciso di aiutare le famiglie del territorio, riconoscendo loro una riduzione delle rette per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Le riduzioni sono relative ad alcuni servizi quali la refezione presso le scuole dell’infanzia statali, il doposcuola Collage e l’asilo nido comunale. Le riduzioni, come si diceva, saranno applicate alle rette di gennaio, febbraio e marzo 2022 in proporzione ai soli giorni di quarantena collegati alle classi di appartenenza.

Nello specifico, il Comune ha stabilito per le rette dell’asilo nido comunale “Sull’Arcobaleno” la riduzione delle tariffe pari al 10% a favore delle sezioni del nido interessate da assenze dovute alla quarantena, tenendo conto dei costi di gestione fissi a prescindere dalla frequenza.

Per le scuole dell’infanzia di Lugagnano e Sona verrà applicata la riduzione della retta in base ai giorni effettivi di assenza per quarantena, calcolando l’importo giornaliero mediante la divisione della retta mensile per trenta giorni mensili.

Per quanto riguarda invece il doposcuola “Collage” verrà applicata una riduzione sulla seconda rata da pagare, fissata per febbraio, calcolando il costo settimanale del servizio da decurtare, a titolo di agevolazione, in funzione del numero delle settimane non usufruite a causa della quarantena.

“Si tratta di un provvedimento doveroso e che abbiamo fortemente voluto – spiega il sindaco di Sona Mazzi al Baco – per dare un aiuto concreto, seppur piccolo, alle famiglie. Questo provvedimento si affianca a molti altri che stiamo portando avanti a sostegno dei nostri concittadini. Il periodo che stiamo vivendo è ancora molto complicato e serve veramente che ciascuno faccia la propria parte, Comune compreso”.

Queste agevolazioni concesse alle famiglie di Sona determineranno per il Comune un minore introito di 4800 euro.