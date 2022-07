Sei ultrasessantenne e fai volontariato? Puoi avere biglietti a prezzo ridotto per il festival lirico in Arena

Con un’iniziativa sicuramente importante, in questi giorni arriva la possibilità di acquistare a prezzo ridotto dei biglietti per alcune serate del Festival Lirico Areniano, dedicata ai cittadini ultrasessantenni che si impegnano in opere di utilità sociale e nel mondo del volontariato.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la provincia di Verona, la Fondazione Arena e le amministrazioni comunali e vuole dare la possibilità ai cittadini di avvicinarsi all’opera lirica a condizioni agevolate.

Vi è quindi la possibilità di acquistare biglietti a prezzi ridotti del terzo settore Rossini al costo di 33 euro e 36 euro, fino ad esaurimento delle disponibilità, per le rappresentazioni di Carmen nelle date di giovedì 21, domenica 31 luglio e sabato 27 agosto; del Nabucco per la rappresentazione di sabato 23 luglio; di Aida per le serate di venerdì 5, domenica 21 e domenica 28 agosto; de La Traviata per sabato 20 agosto e di Turandot per la serata di venerdì 26 agosto.

Vi è anche la possibilità di acquistare a prezzo ridotto biglietti di platea al costo di 30 euro, fino ad esaurimento, per le rappresentazioni del Nabucco nelle serate di venerdì 29 luglio e giovedì 18 agosto; di Aida nella serata di domenica 24 luglio; de La Traviata nelle serate di venerdì 22 luglio e giovedì 1 settembre e della Turandot nelle serate di venerdì 19 agosto e venerdì 2 settembre.

Chi fosse interessato all’acquisto dei biglietti deve prenotarli rivolgendosi all’ufficio interventi sociali del Comune di Sona, telefonando ai numeri 0456091245-239 o scrivendo alla mail servizi.sociali@comune.sona.vr.it.