Sei gennaio: Tornano sul territorio i riti e le tradizioni dell’Epifania (ma vietati quasi ovunque i falò privati)

E’ iniziato il nuovo anno e, come da tradizione che si perde nel tempo, tornano anche sul nostro territorio con il 6 gennaio i riti dell’Epifania, che si intrecciano con i tanti festeggiamenti per la befana. Meno presenti invece i tradizionali falò, che in molte località non si tengono nel rispetto di ordinanze per le misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico.

Partendo dalla città, quest’anno (come lo scorso) a Verona niente tradizionale falò. Per l’amministrazione Tommasi si tratta di un’operazione troppo inquinante e perciò il 6 e 7 gennaio in piazza Brà viene posata un’installazione artistica luminosa che, attraverso fasci di luce, proietterà su uno schermo d’acqua un grande fuoco che brucerà simbolicamente l’anno appena trascorso.

Diversamente, a Sona il sindaco Dalla Valentina ha autorizzato l’accensione dei falò parrocchiali di Lugagnano, Palazzolo, Sona e San Giorgio in Salici. Vietati invece tutti falò privati. Falò ufficiali autorizzati anche a Bussolengo, Valeggio e Castelnuovo.

Ma veniamo al programma dettagliato dell’Epifania sul territorio.

Lugagnano

A Lugagnano sabato 6 gennaio, alle ore 15,30 in chiesa incontro con tutti i bambini e ragazzi con le loro famiglie, per un momento di preghiera, per vivere l’arrivo dei Magi, e benedizione dei bambini. Alle 16 premiazioni del concorso presepe in famiglia e spettacolo per bambini con il mago Lorenzo presso la sala Carlo Acutis. Alle 19, sfilata dei Re Magi, falò e rinfresco sulla pista di pattinaggio, offerto dal Circolo Noi. Nella foto, la sfilata dei Re Magi del 2019.

Palazzolo

A Palazzolo sabato 6 gennaio particolare significato ha la messa delle 10.30. L’appuntamento, specialmente rivolto alle famiglie, è attorno alle 10.15 presso le sagome del presepe posizionate all’incrocio tra via Prele e via IV Novembre. Qui, tre ragazzi, vestiti i panni dei Re Magi, partiranno per una piccola rappresentazione del viaggio evangelico verso la chiesa parrocchiale portando i doni per Gesù bambino e faranno il loro ingresso in chiesa per la celebrazione della messa. Nel corso del pomeriggio presso il circolo Noi avrà luogo l’estrazione della lotteria a premi per raccogliere i fondi per il Centro Aiuto Vita di Lugagnano i cui rappresentanti daranno testimonianza della loro preziosa attività. A seguire verso le ore 17 nel campo sportivo verrà acceso il falò della Befana per portare un simbolico auspicio per l’anno che è appena iniziato. A sugellare questo momento di chiusura delle feste natalizie ci penserà il gruppo alpini offrendo bevande calde e qualche fetta di pandoro.

San Giorgio in Salici

A San Giorgio in Salici sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 19.30 presso il campo parrocchiale si tiene il tradizionale falò. Durante il falò le associazioni della frazione cureranno la distribuzione di cioccolata calda e vin brulè.

Sona

A Sona sabato 6 gennaio alle ore 12 commercianti, artigiani e professionisti di Sona invitano la cittadinanza in piazza Roma all’evento “El codeghin della Befana”, con un ricco menù a base di cotechino, verze e pearà, fogassin. Il tutto accompagnato da vino e vin brulè. L’evento è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi per la sistemazione dell’orologio del campanile della chiesa parrocchiale. Successivamente, alle 16.30 si tiene il concerto dell’Epifania “Music in the air”, presso la Pieve dei Santi Quirico e Giulitta, con Mariarosa Girlanda e Flavia Bonciani alla voce e Roberto Rezzadore alla chitarra classica. Alle 17.30 nella chiesa parrocchiale si tiene la messa dell’Epifania, con la benedizione dei gessetti, la benedizione dei bambini con l’immagine di Gesù bambino e, al termine, la benedizione del fuoco con il falò in piazza.

Bussolengo

A Bussolengo il periodo delle festività si conclude sabato 6 gennaio con i consueti bruiel dell’Epifania. Tre sono gli eventi in programma: alle 19 a Bussolengo presso la sede degli Alpini e in località Cà Filippi, e alle 19.40 nella frazione di San Vito al Mantico.

Sommacampagna

A Sommacampagna sabato 6 gennaio alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea si tiene il tradizionale Concerto dell’Epifania, con il Corpo Bandistico di Sommacampagna, diretto dal Maestro Daniele Accordini. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Sommacampagna.

Valeggio sul Mincio

Anche a Valeggio sul Mincio sabato 6 gennaio fa ritorno, nel prato adiacente l’ospedale, “La Viola, ovvero Brusa la Vecia”, il folkloristico falò propiziatorio dell’Epifania. L’evento, come da tradizione, sarà accompagnato da musica, brulé fumante e l’immancabile panino col codeghin. A cura della Pro Loco Valeggio sul Mincio, in collaborazione il Comune di Valeggio sul Mincio.

Castelnuovo del Garda

A Castelnuovo del Garda torna il 6 gennaio in piazza della Libertà la grande Festa della Befana, organizzato dalla Pro Loco, con il grande falò, l’allestimento di un grande gioco gonfiabile per i bambini e di varie strutture ricreative.