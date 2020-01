Sei gennaio: tornano l’Epifania e la Befana a Lugagnano, Palazzolo, San Giorgio e Sona. Ecco il programma completo

E’ iniziato il nuovo anno e come da tradizione che si perde nel tempo tornano anche sul nostro territorio con il 6 gennaio i riti dell’Epifania, che si intrecciano con i tanti festeggiamenti per la befana.

Questo il programma, paese per paese.

A Sona nel pomeriggio alle ore 15,30 benedizione dei bambini con il bacio all’immagine di Gesù Bambino. Dopo la santa Messa delle ore 18,30 benedizione e accensione del falò dell’Epifania in piazza della Vittoria, a cura degli agricoltori e di tanti volontari. Alle 19.30 risotto per tutti nel salone parrocchiale.

A San Giorgio in Salici dalle 19, dopo la messa delle 18, presso il campo sportivo si brucia il brujel. Per tutti coloro che interverranno la Parrocchia, i Campanari, i Fanti e gli Alpini offrono cioccolata calda, the, vin brulè e pandoro. Si terranno anche alcuni canti sotto l’albero in piazza, davanti al presepe.

A Lugagnano alle 9.30 messa con il presepe vivente, e al termine saggio del pattinaggio con presepe vivente sulla pista dietro la chiesa. Nel pomeriggio si tiene lo spettacolo in salone parrocchiale, con la premiazione del Concorso Presepe in Famiglia. Dalle 19.10 sfilata dell’Epifania, tutti sono invitati a partecipare con abbigliamento contadino, animali, attrezzi (nella foto uno scatto del 6 gennaio 2018). La sfilata partirà da Mancalacqua, sotto la stella cometa davanti al Bar delle Palpette, che ha definitivamente chiuso i battenti qualche giorno fa ma che per l’occasione riapre le porte e dove dalle 18.15 il Calcio Club Mancalacqua e il Mastro Cioccolatiere Mario Nichele offriranno cioccolata calda e pandoro. La sfilata arriverà poi nel campo parrocchiale, dove si brucia il grande brujel (nella foto, uno scatto dello scorso anno). Al termine cioccolata calda e vin brulè per tutti.

Nutrito il programma anche a Palazzolo. Per l’Epifania si tiene in parrocchia la Giornata Missionaria dei ragazzi. Ore 10 ritrovo dei Bambini e dei Ragazzi con le loro famiglie al Presepio della Piazza con i Re Magi, Maria, Giuseppe e i Pastori. Ore 10,15 partenza in corteo verso la Chiesa per la S. Messa delle 10,30. Al termine della Messa la benedizione dei Bambini e dei Ragazzi con il bacio di Gesù Bambino. Nel pomeriggio alle ore 15,30 nella sala parrocchiale “Don Giancarlo Brunelli” estrazione a premi. Alle ore 17 nel parcheggio dietro la canonica, accensione del Falò dell’Epifania con vin brulè, cioccolata e pandoro, offerti dai bravi Alpini. Alle ore 18 Messa.