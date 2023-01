Sei gennaio: dopo gli anni del Covid tornano sul territorio i riti e le tradizioni dell’Epifania

E’ iniziato il nuovo anno e, come da tradizione che si perde nel tempo, tornano (in parte) anche sul nostro territorio con il 6 gennaio i riti dell’Epifania, che si intrecciano con i tanti festeggiamenti per la befana. Negli ultimi due anni, a causa della pandemia, tutti gli eventi erano stati sospesi.

Al contrario di quanto previsto a Verona, dove a causa dei tassi di inquinamento dell’aria il Comune ha comunque vietato il falò dell’Epifania in piazza Bra, a Sona il sindaco Mazzi ha autorizzato l’accensione dei falò di Lugagnano, Palazzolo e San Giorgio in Salici (nel capoluogo non è previsto nessun falò). Vietati invece tutti falò privati, come previsto dall’ordinanza emanata lo scorso ottobre. Lo stesso divieto di accendere falò privati vale anche nei Comuni di Bussolengo e di Sommacampagna.

Ma veniamo al programma dell’Epifania sul territorio.

Lugagnano

A Lugagnano venerdì 6 gennaio, alle 16, nella chiesa della frazione si tiene la benedizione dei bambini. Alle 16.30 in teatro va in scena uno spettacolo per i più piccoli con il Mago Righello, e ci saranno inoltre le premiazioni del concorso “Presepe in famiglia”. Alle 19 si tiene la tradizionale sfilata dei Re Magi per le vie del paese, con arrivo al Circolo Noi alle 19.30 per il rinfresco ed il falò. Nella foto, la sfilata dei Re Magi del 2019.

Palazzolo

A Palazzolo si comincia il 5 gennaio con la messa della Vigilia dell’Epifania alle 18.30. Venerdì 6 Epifania del Signore è anche la Giornata Missionaria dei Ragazzi. Gli orari delle messe sono quelli festivi (8.30, 10.30 e 18.30) ma, in particolar modo, alla messa delle 10.30 sono invitati tutti i bambini ed i ragazzi a cui è dedicata una speciale benedizione con l’immagine di Gesù Bambino. Nel pomeriggio presso la sala del Circolo Noi si tiene l’estrazione della lotteria a premi per raccogliere fondi per le famiglie in difficoltà. La giornata si conclude alle 17 nel parcheggio dietro la canonica con l’atteso falò dell’Epifania che, con le sue fiamme, darà una simbolica chiusura dell’anno passato e fungerà da rito propiziatorio per quello nuovo. In occasione del falò del pomeriggio sarà servito, grazie alla collaborazione con il gruppo alpini di Palazzolo, del buon vin brulè ed il tradizionale dolce Fogassin.

San Giorgio in Salici

A San Giorgio in Salici venerdì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 17.30 presso il campo parrocchiale si tiene il tradizionale falò. Le associazioni della frazione hanno aderito con entusiasmo alla proposta del nuovo parroco don Giovanni Bendinelli e cureranno la distribuzione di cioccolata calda e vin brulè.

Sona

A Sona per la giornata dell’Epifania venerdì 6 gennaio si tiene alle 10.30 nella chiesa parrocchiale la messa con la benedizione dei bambini con la statua di Gesù bambino. Alle 18.30 messa e benedizione dei gessetti. Al termine della celebrazione, la parrocchia organizza una risottata con il tastasal per tutti nel salone parrocchiale.

Bussolengo

A Bussolengo il periodo delle festività si conclude venerdì 6 gennaio con i consueti Bruiel dell’Epifania. Tre sono gli eventi in programma: alle 18.30 nella frazione di San Vito e alle ore 19 a Bussolengo presso la sede degli Alpini e a Cà Filippi.

Sommacampagna

A Sommacampagna giovedì 5 gennaio alle ore 20.45 nell’auditorium Mirella Urbani di Caselle si tiene il tradizionale Concerto dell’Epifania, con il Corpo Bandistico di Sommacampagna. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Sommacampagna e con l’associazione “Musicale Bande, Assiemi e Complessi del Veneto”.

Valeggio sul Mincio

Anche a Valeggio sul Mincio torna, dopo due anni di stop per la pandemia, il falò propiziatorio dell’Epifania venerdì 6 gennaio dalle 18 alle 20 sul prato adiacente l’ospedale. L’evento, “La Viola, ovvero Brusa la Vecia”, è accompagnato da musica, vin brulé e panini con el codeghin. Ad organizzare è la Pro Loco in collaborazione il Comune di Valeggio sul Mincio.

Castelnuovo del Garda

A Castelnuovo del Garda torna in Piazza della Libertà la grande Festa della Befana. Il giorno dell’Epifania si tiene un mercato enogastronomico, di oggettistica, musica, spettacoli, gonfiabili gratuiti ed, infine, il grande falò in piazza della Libertà. Nel tardo pomeriggio, il Comune, la Pro Loco e le associazioni offrono a tutti i partecipanti dolci, caramelle e zucchero filato, cioccolata, the e brulè caldi, panini con il cotechino e molto altro. E alle ore 17 l’accensione del falò dell’Epifania.