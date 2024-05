Sei anni pieni di libri per il Gruppo Lettura “I SOgNAlibri” della Biblioteca di Lugagnano

Mercoledì 15 maggio si è tenuto l’ultimo incontro del Gruppo Lettura “I SOgNAlibri”, che va a chiudere il sesto anno di attività. Il Gruppo Lettura della Biblioteca di Lugagnano, ideato e condotto dalla professoressa Chiara Giacomi, ha riunito quest’anno quasi trenta iscritti, che si sono incontrati in biblioteca per condividere impressioni ed emozioni suscitate dalla lettura condivisa di un romanzo scelto dalla coordinatrice.

“Il Gruppo Lettura ha raggiunto il sesto anno di attività ed il bilancio è decisamente positivo – dichiara la coordinatrice Chiara Giacomi -. Le adesioni sono ogni anno tantissime e sempre in crescita, al punto che non riusciamo mai ad accontentare tutti. Addirittura quest’anno abbiamo raggiunto un numero oltre il quale non è possibile andare per una gestione ottimale del dibattito e degli spazi in cui questo avviene. Fa sicuramente molto piacere registrare questo interesse nel nostro territorio per esperienze culturali come questa, che rendono la lettura una passione meno solitaria e aprono al dialogo”.

Quest’anno il gruppo, oltre agli incontri a cadenza mensile, che si sono tenuti da ottobre a maggio, ha scelto di aprirsi anche ad altre attività. “Il mese scorso – precisa Chiara Giacomi – abbiamo partecipato come intervistatrici all’incontro con l’autrice Mariangela Tarì, all’interno della rassegna culturale organizzata dall’assessorato alla cultura del nostro Comune. Avevamo letto il suo ultimo romanzo “Terra madre” in ottobre e così abbiamo colto l’occasione per dare risposta ad alcune domande che erano emerse durante il confronto tra noi lettori. E’ stata una serata emozionante sia per noi che per il pubblico intervenuto, dato che i temi trattati hanno lasciato un segno in tutti noi.”

Altra iniziative a cui il gruppo si è dedicato sono stati i mercatini del libro usato, organizzati dal Comune sul territorio. “Abbiamo preso parte a quello organizzato in inverno a Palazzolo e a quello di Sona in aprile. Parteciperemo anche all’evento che si terrà a Lugagnano il 16 giugno lungo la via principale, vendendo a piccolissimi prezzi romanzi e saggi usati ma in buono stato per adulti, favole e fumetti per bambini. Il ricavato di Palazzolo e Sona è stato devoluto totalmente in beneficenza ad associazioni di volontariato del territorio e così faremo anche quando ci sarà il mercatino a Lugagnano. Ci sta molto a cuore ‘far girare’ libri e cultura, ma anche sostenere i volontari che si spendono per la comunità.”

Le iscrizioni per il prossimo anno del Gruppo Lettura si riceveranno in Biblioteca a Lugagnano o a Sona a partire da inizio settembre.