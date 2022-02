Seconda serata di Sanremo: Elisa si prende la testa della classifica davanti alla coppia Blanco-Mahmood. Sottotono invece Zalone

E così anche la seconda serata del Festival di Sanremo va in archivio, consegnando forse qualche sussulto in meno rispetto a quella di esordio, forse per la mancanza di alcuni spunti di sorpresa, che la sola presenza di Fiorello avevano portato a poter essere presenti in qualsiasi momento.

Ognuno può avere i suoi gusti e quindi essere più o meno contento dal “fantapassaggio” di testimone tra i due, ma personalmente ho riso poco alle gag di Zalone, e questo non per l’opportunità o meno dei temi trattati, ma semplicemente perché, se riconosco il lume creativo della canzone delle ragadi o del concetto del “poco ricco”, non ne ho avuto quell’effetto esilarante che fa parte della reazione più genuina di solito riservata allo spettatore da un comico che fa veramente ridere.

Mi sono molto più divertito alla battuta trovata sul web che parlando di Ana Mena, attualmente all’ultimo posto della classifica, ha definito la cantante spagnola una “Ariana Grande comprata su Wish”. Nulla di personale, Ana cara, ma la tua esibizione è stata fotografata nitidamente in quella battuta semplicemente geniale.

E mentre lo share continua a volare, per la gioia di Rai e sponsor, la classifica parziale vede il testa a testa tra Elisa e la coppia Blanco-Mahmood rispettando tutti i pronostici della vigilia, dando la parvenza che questo Festival sarà un campionato a due e, intendiamoci, pare abbastanza chiaro che non sia solo la popolarità degli interpreti a determinare tale situazione, ma la difficile contestabilità del fatto che le due canzoni appaiono essere di gran lunga le migliori.

Elisa guida perché ieri sera è sembrata l’angelo del canto venuto dal firmamento sulla terra: vestito bianco, canzone con melodia eterea e cantata divinamente, testo cesellato su un tappeto musicale sinuoso e ammiccante.

E allora cosa succederà, assisteremo a un Festival in discesa di emozioni e destinato ad essere ingoiato dal labirinto della noia? Alt, fermi tutti. Guardate che Super Amadeus ha previsto anche questo. Quest’anno è stato studiato un meccanismo di voto completamente rovesciato rispetto al passato.

In queste due serate abbiamo votato solo noi giornalisti, carta stampa, radio o web che sia. Meccanismo perfettamente pensato da Ama&Co per evitare lo scontento spesso emerso da chi scrive e racconta musica come me, di influire poco o nulla nel risultato finale rispetto al televoto di un popolo canzonettista che spesso, dopo aver sentito la prima volta una canzone, esprimeva voti condizionati dalla cosiddetta “prima volta” foriera spesso di valutazioni che poi vengono inevitabilmente cambiate.

Per esempio, io stesso sto cambiando opinione sul pezzo di Morandi di cui ho scritto ieri: mi rendo conto che ha un suo perché, che funziona, che non è niente male, e che quel suo riff retrò anni Sessanta finisce per essere estremamente efficace.

Pertanto, ad oggi al Festival e alla sua classifica manca il sano e democratico voto popolare che da stasera potrà modificare l’attuale andamento, ma con un contributo più consapevole dei votanti nella scelta delle canzoni. Non credo che sarà sovvertito il comando delle due canzoni attualmente in testa, ma probabilmente il televoto estrarrà dal cilindro delle urne di votazione qualche outsider sottovalutato nelle prime due serate.

Emma per esempio, terza, ha sicuramente un popolo che voterà per lei. Sappiamo per esempio che quando Gabbani vinse il Festival, Fiorella Mannoia favoritissima come Elisa quest’anno, dovette accontentarsi del secondo posto nonostante fosse indubbiamente la star che accettava di mettersi in gara, peraltro con un pezzo di grande livello.

Insomma, ci divertiremo ancora. Vi aspetto domani, salutandovi con un “papalina” (l’uso della parola “papalina” a Sanremo è collegato ad un bonus che accresce il punteggio del cantante che la pronuncia in diretta) che non da voti a nessuno ma che da un contributo conoscitivo all’imperante meccanismo del “Fantasanremo”, gioco del Festival simile al Fantacalcio che sta divertendo pubblico e addetti ai lavori.