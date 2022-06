Se non votiamo più nemmeno per il sindaco

Il risultato del ballottaggio veronese, che con un colpo d’ali di vera novità consacra Damiano Tommasi nuovo sindaco e apre una quasi certa pesante resa dei conti all’interno del centrodestra veronese (e non solo veronese), restituisce anche un dato tanto preoccupante quanto purtroppo scontato: l’enorme numero di cittadini che non sono andati a votare.

Ieri la percentuale di voto si è fermata al 46,84%, che significa che più di un veronese su due ha deciso di non votare per scegliere il sindaco che lo amministrerà nei prossimi cinque anni. Dicevamo che si tratta di un dato certamente preoccupante ma assolutamente prevedibile perché non è altro che la naturale prosecuzione di una tendenza che ormai fa quasi tradizione, certo non da oggi e non solo qui.

Per restare sul nostro territorio, nel 2018 a Sona per la nuova amministrazione votò solo il 53,85%, e già allora quel dato rappresentò un calo di ben 11 punti percentuali rispetto alla precedente tornata.

Una volta, anche nei momenti di massima disaffezione per la politica, la partecipazione alle urne per la scelta del sindaco era comunque massiccia, arrivando a toccare l’80 o addirittura il 90% degli aventi diritto.

Tanti i motivi che portavano a quelle percentuali di voto. L’interesse per il territorio dove si vive anche da parte dei più tiepidi, il fatto che nelle elezioni comunali i candidati, di fatto, sono conosciuti personalmente, la passione, e quindi l’antagonismo, in qualche maniera ancora guelfo e ghibellino del versante territoriale della politica, l’idea che a livello comunale anche un singolo voto possa realmente fare la differenza.

Ora nemmeno questi fattori sembrano pesare più. Oppure, pesano in maniera decisamente minore di un tempo.

La differenza negli esiti del voto oggi più che mai la fanno le persone, come ha ben spiegato su queste colonne qualche giorno fa il nostro Gianmaria Busatta e come ha dimostrato ieri Verona.

Ma sui percorsi da intraprendere per riportare un’intera comunità a credere nel voto sembrano non esserci ricette pronte all’uso. Certo, tante le analisi, da quelle sociologiche sulla nuova stratificazione della nostra società, a quelle sulla politica che non sa più cosa dire e come dirlo, alle riflessioni su una tendenza individualista ormai incontenibile. E molto altro. Ma come per il riscaldamento globale, se ne avvertono le conseguenze ma non si riesce concretamente ed efficacemente ad imboccare la strada per tentare un cambio sostanziale di rotta.

Una considerazione che ci lascia l’ulteriore grave preoccupazione che, proseguendo in questa direzione, il livello della partecipazione possa solo ed inevitabilmente peggiorare.