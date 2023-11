Scuole di Sona e Lugagnano pronte all’elezione del nuovo consiglio di istituto, forme importanti di cittadinanza attiva

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di istituto per entrambi gli Istituti Comprensivi Statali di Sona e Lugagnano, scaduti per decorso triennio, si svolgeranno nella mattina di domenica 26 novembre e di lunedì 27 novembre.

Il consiglio di istituto di fatto è il massimo organo deliberante in seno alle istituzioni scolastiche con funzioni attive (adotta provvedimenti), consultive (esprime pareri) e propulsive (formula proposte e richieste). Solo per fare alcuni esempi, il Consiglio delibera il Piano dell’Offerta Formativa o le scelte gestionali e amministrative della scuola, delibera il regolamento d’istituto, definisce modalità e criteri per i rapporti con le famiglie e gli studenti, esprime pareri sull’andamento generale, didattico ed amministrativo della scuola.

La composizione del consiglio è dettata dalla popolazione scolastica, per Sona e Lugagnano è costituita da 19 membri: 8 genitori, 8 docenti, 2 rappresentanti del personale non docente e il dirigente scolastico. Membri che svolgono la propria funzione in maniera gratuita e al di fuori del proprio orario di lavoro. Alla prima convocazione verrà eletto il presidente del consiglio che deve appartenere alla rappresentanza dei genitori. Questi nuovi consigli di istituto rimarranno in carica per un ulteriore triennio e comunque sino all’insediamento del nuovo organo.

Ciascuna componente ha già presentato a inizio novembre le liste dei candidati ed è in corso la propaganda elettorale che terminerà il 24 novembre. Una campagna pulita e semplice, fatta per lo più attraverso canali interpersonali come il passaparola tra amici e colleghi o i profili social. Gli elettori troveranno tutte le informazioni sui canali istituzionali scolastici (pagina web e registro elettronico) e attraverso l’instancabile contributo dei rappresentanti di classe e per Lugagnano anche del Comitato Genitori.

A tal proposito ricordiamo che scadono anche le nomine del direttivo del Comitato Gentori di Lugagnano e che è in corso il reclutamento dei candidati come ci spiega l’attuale vicepresidente Vittorino Armani “Le porte ai candidati sono aperte ma siamo alla ricerca anche di un contributo partecipativo delle famiglie degli alunni. Chiunque può rendersi disponibile e dare il proprio contributo anche solo in un settore specifico come l’organizzazione del piedibus o l’organizzazione degli eventi o la gestione digitale del nostro sito. Insieme si possono fare grandi cose senza oberare di responsabilità poche persone”.

E con entusiasmo conclude: “I genitori a Lugagnano ci sono e sono ben disposti, lo dimostra che quest’anno per le elezioni del CdI è stata presentata un’unica lista denominata ‘Perchè no?’ di ben quattordici candidati, numeri da record rispetto al passato”.