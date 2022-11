Scuole di Lugagnano. Consigli di classe solo online: “I termosifoni non sono stati accesi”

Martedì 8 novembre la dirigente dell’Istituto comprensivo di Lugagnano ha inviato una comunicazione a tutti i genitori per informare sulle modalità con le quali si terranno i Consigli di classe fino a febbraio.

“Si informa che a causa delle rigide temperature presenti a scuola, dovute alla non accensione dei termosifoni e alla necessità di aprire frequentemente le finestre per l’aerazione meccanica (come da protocollo antiCOVID) – scrive la dirigente Elisabeth Piras Trombi Abibatu – tutti i Consigli di Classe programmati nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio si terranno in modalità on-line”.

“Sarà compito del Coordinatore di Classe/Segretario – conclude la dirigente – inviare il link di Google Meet ai Consiglieri e ai rappresentanti di classe”.