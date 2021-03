Scuole chiuse. Le dirigenti di Sona e Lugagnano: “Stiamo facendo l’impossibile, ma si poteva restare aperti”

Ascolta questo articolo

Pandemia e scuola. Scuole aperte o scuole chiuse. Bambini e ragazzi privati delle relazioni sociali. Famiglie che devono rivoluzionare gli spazi domestici e gli impegni lavorativi per gestire i figli in DAD, ovvero la Didattica a Distanza che non si segue in aula ma ovunque ci si trovi avvalendosi di strumenti on line.

Bambini che in assenza della scuola vengono affidati ai nonni, che dovrebbero essere invece le categorie protette. Ragazzi svogliati, demotivati, che per le troppe ore passate davanti ai video faticano a dormire. Di questo non si smette mai di parlare. Sono argomenti centro di discussioni politiche e sociali. Realtà innegabili. Ma in tutti i dibattiti sugli effetti collaterali della DAD si parla sempre dei riflessi psicologici sugli studenti.

Ho sentito parlare molto poco degli effetti collaterali sulla didattica. In fondo questa è la missione principale della scuola: insegnare!

Proprio su questo argomento vorrei fermare la mia riflessione. La scuola ha fatto capriole e salti tripli in questo anno di pandemia per assicurare comunque il suo ruolo istituzionale e sociale. Tutte le professioni che gravitano intorno alla scuola sono professioni da premiare e lodare quanto gli operatori sanitari. I medici salvano vite e gli insegnanti formano menti.

Il loro obiettivo è spinto da una vocazione e in questo terribile periodo non hanno esitato a rimboccarsi le maniche, ad adattarsi alla situazione e a escogitare le soluzioni migliori. Ma nessuno può negare che la scuola fatta così non può avere lo stesso risultato sull’apprendimento degli alunni se fosse svolta regolarmente in presenza.

Faccio un esempio: I bambini che frequentano attualmente la seconda elementare e che hanno un vuoto di presenza importante nell’anno scolastico precedente, considerando inoltre che per la scuola primaria l’anno scorso la DAD non è partita subito o comunque non viaggiava allo stesso regime con cui opera quest’anno, oggi hanno acquisito competenze adeguate di scrittura e lettura? Direi a fatica.

Il pregrafismo è difficile da insegnare online, le ore in DAD sono ridotte rispetto a quelle in presenza, non tutti i genitori sono in grado di sostituirsi al ruolo delle maestre. Potrei farvi riflettere anche sugli alunni più grandi delle scuole superiori.

Ad esempio, chi ha superato lo scorso anno scolastico con una promozione a tavolino senza recuperare le materie in debito oggi riesce a sostenere il passo della classe successiva? Purtroppo non sempre e peggio ancora può rallentare il resto della classe. Potrei fare esempi per ogni età scolare perché ogni anno scolastico ha un ruolo ben preciso nell’apprendimento degli alunni ed è innegabile che la DAD non può raggiungere gli stessi obiettivi.

Sull’argomento ho voluto confrontarmi che le dirigenti dei due Istituti Comprensivi del Comune di Sona e fare il punto della situazione.

L’Istituto Virgilio di Sona conta 710 alunni e quello di Lugagnano 720. In entrambi gli istituti ci sono alunni in presenza con docenti a turnazione in piccoli gruppi inclusivi per gli alunni diversamente abili, DSA e con bisogni educativi speciali, come previsto dal DPCM del 2 marzo.

“C’è stata una forte richiesta di didattica in presenza – ci racconta la dirigente di Lugagnano Elisabeth Piras Trombi Abibatu -. Dove si è potuto si è cercato, nel rispetto della normativa e regolamentazione anti-Covid, di accontentare tutti. A rotazione tutti gli alunni delle classi ammesse in presenza frequentano almeno una volta alla settimana la scuola, in qualche caso anche due volte alla settimana. I gruppi sono costituiti da cinque, massimo 6, studenti per aula. Attualmente due classi dell’Infanzia, una classe della Primaria e tre classi della Secondaria sono totalmente in Didattica a Distanza”.

Però la didattica a distanza non può certo essere equa. Tanto incidono gli strumenti digitali a disposizione, le competenze informatiche personali, la territorialità di appartenenza stessa. Noi a Sona possiamo ritenerci fortunati. Le scuole funzionano molto bene, la connessione c’è, il tenore di vita e le risorse delle famiglie sono più che discrete. Ma è così in tutta Italia? Purtroppo no. Mi chiedo se la DAD arrivi a tutti gli alunni allo stesso modo o se qualcuno si perde per strada.

“I docenti riescono a tenere agganciati pressoché tutti gli alunni in DAD – mi risponde la dirigente Maria Federici dell’Istituto Virgilio di Sona -. Certamente possono esserci situazioni di criticità, che sono attentamente monitorate e le famiglie prontamente contattate. Il problema maggiore può essere la mancanza di dispositivi per una serie di diverse cause, tra le quali anche un numero elevato di figli in DAD”.

Le scuole del territorio sono riuscite a sostenere le famiglie maggiormente in difficoltà? Fortunatamente sì.

“Come Istituto ci siamo immediatamente attivati per fornire dispositivi in comodato d’uso alle famiglie che ne hanno fatto richiesta – prosegue la dirigente Federici -. Ad oggi abbiamo dato circa 30 computer agli alunni. In numero inferiore rispetto allo scorso anno, quando ne erano stati chiesti molti di più. Credo che le famiglie abbiano usufruito delle risorse messe a disposizione dal Comune per l’acquisto di dispositivi informatici. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale che, grazie ai fondi erogati al nostro Istituto, ci ha permesso di potenziare la connessione interna ai plessi. Infatti finora non abbiamo avuto problemi nei collegamenti da scuola a casa e viceversa”.

Anche a Lugagnano la scuola ha messo a disposizione delle famiglie supporti digitali come ci racconta la dirigente Piras. “Abbiamo distribuito una cinquantina di chromebook ma non sono bastati per tutti. Non è stato invece possibile dare la connettività con saponette e cubi di abbonamenti wi-fi ma non abbiamo comunque riscontrato grosse criticità nella connessione”.

Sottolineo nuovamente che il personale docente c’è e lavora alacremente per mantenere viva la scuola ma le difficoltà sono tante e chi la scuola la fa o la frequenta di certo auspica un ritorno alla presenza in aula.

Ma era davvero necessaria questa ulteriore chiusura delle scuole? Una chiusura che ha colpito tutti gli istituti indistintamente. A casa gli alunni di tutte le fasce d’età, asili nido e scuole materne comprese, in tutte le zone rosse. Il Sindaco di Sona ha già dato la sua opinione contraria, proprio sulle colonne del Baco. Pure io sono fermamente convinta che non sia stata una scelta corretta ai fini del contenimento della seconda ondata pandemica.

Dello stesso parere la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano: “Personalmente, dopo tre mesi in cui non ci sono più stati casi all’interno del nostro Istituto, avrebbero dovuto diversificare le chiusure in base alla situazione pandemica del territorio. La chiusura e la messa in DAD l’avrei auspicata nel mese di novembre 2020, quando erano presenti numerosi casi tra alunni e corpo docente. Preciso che i contagi sono sempre avvenuti al di fuori della scuola e ogni qual volta l’ULSS 9 ha chiamato le classi per il tampone rapido, non sono stati trovati altri positivi tra docenti e studenti, segno che il protocollo anti-covid funziona e che tutto il personale scolastico ha lavorato egregiamente”.

La scelta di Draghi di chiudere nuovamente le scuole, come già aveva fatto Conte a marzo dell’anno scorso, ha gettato nello sconforto tutti. Il traguardo di un ritorno alla vita che il Covid ha interrotto si è allontanato maggiormente perché i passi fatti contro la pandemia sembrano andare indietro anziché avanti.

“Andare in zona rossa e attivare la DAD è stato un duro colpo, in particolare perché non si erano verificati seri problemi legati al Covid nell’Istituto. Tutto era stato gestito senza grandi criticità e gli alunni erano stati bravissimi ad interiorizzare e rispettare i protocolli di sicurezza. D’altro lato, la crescita dei contagi sul territorio ci aveva preparato ad una possibile chiusura ed eravamo pronti ad affrontarla. Auspico che si possa tornare tutti in presenza in tempi brevi, per il bene delle nostre alunne e alunni e delle loro famiglie, e che si possa recuperare quanto più possibile una dimensione relazionale normale”, spiega la Dirigente Federici che, nonostante lo sconforto, trova il lato positivo della situazione e prosegue: “Tuttavia, vorrei lanciare un appello affinché questa esperienza in DAD possa essere vista anche da altre prospettive. Questi ragazzi hanno acquisito competenze tecnologiche impensabili fino allo scorso anno e, forse, una maggiore capacità di affrontare le incognite e i repentini cambi di rotta della vita”.

Certo, questa esperienza li ha forgiati e li ha costretti a cercare nuove risorse personali. A crescere e a scontrarsi con un mostro che nessuno sa sconfiggere ma visto che chiudere le scuole non ha risolto il problema un anno fa e che oggi le scuole non sono le fucine dei contagi (e non lo sono mai state) non sarebbe stato meglio lasciare agli studenti la possibilità di andare in classe?

L’istruzione, il benessere psicofisico di bambini e ragazzi, il sostegno alle famiglie, il riconoscimento del lavoro del corpo insegnanti, sono davvero merce di scambio di così scarso valore? Non sono invece beni di prima necessità a cui è impossibile rinunciare in una società evoluta come la nostra? Io francamente penso proprio che lo siano. Mi auguro che questi quindici giorni di scuola chiusa siano gli ultimi e che si cominci a dare il giusto peso a quello che stiamo togliendo adesso alle generazioni future.