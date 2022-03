Scuola Virgilio di Sona: Un flash mob per ricordare le vittime delle mafie

Un flash mob di alunni e alunne, per ricordare i nomi, le storie e il coraggio di tutti coloro che sono stati uccisi dalla criminalità organizzata. L’iniziativa è stata organizzata dalla scuola secondaria di primo grado di Sona, in occasione della XXVII Giornata nazionale delle vittime innocenti delle mafie. Nei giorni precedenti, gli studenti e le studentesse si sono preparati all’evento scegliendo dal sito vivi.libera.it la storia di un innocente ucciso dalla criminalità organizzata.

I nomi delle vittime sono stati quindi trascritti da ciascuna classe su un lenzuolo bianco; poi i lenzuoli, appesi alle finestre del cortile, hanno fatto da cornice scenografica al flash mob. Durante l’intervallo, ragazzi e ragazze hanno inoltre proposto un pezzo di body percussion sul brano I cento passi dei Modena City Rambles, ispirato all’omonimo film su Peppino Impastato.

A curare l’organizzazione dell’evento, che si inserisce in un percorso formativo sulla legalità che la scuola sta portando avanti, anche in collaborazione con enti esterni e forze dell’ordine, è stato il professor Fabrizio Olioso, con il contributo degli altri docenti della scuola. “Siamo convinti – affermano gli insegnanti – che sia necessario rendere gli studenti non solo consapevoli della pericolosità dei sistemi criminali organizzati, ma anche riconoscenti del fondamentale ruolo di chi ha fronteggiato le mafie con impegno e coraggio”.

La dirigente scolastica Maria Federici dichiara: “Ringrazio tutti i docenti che hanno lavorato all’organizzazione dell’evento e alle numerose attività di sensibilizzazione degli alunni. Il 21 marzo rappresenta un giorno dedicato alla memoria di coloro che hanno perso la vita perché hanno combattuto o si sono ritrovati sulla violenta strada delle mafie”.

La dirigente spiega infine che ad alunni e alunne sono stati offerti spunti di riflessione e approfondimento, e il lavoro fatto per la preparazione di questa giornata “è stato occasione per lanciare un segnale concreto, da parte delle nuove generazioni, di impegno comune contro le mafie e la corruzione”.