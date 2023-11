Scuola Pellico a Lugagnano: Il Comune incarica una ditta di misurare la rumorosità degli impianti

Il Comune di Sona ha ricevuto nell’ultimo periodo una serie di segnalazioni circa la rumorosità degli impianti installati presso la nuova scuola Pellico di Lugagnano, inaugurata lo scorso 20 ottobre come il Baco ha raccontato.

A seguito di quelle segnalazioni il Comune ha determinato di affidare un’analisi acustica relativamente al funzionamento degli impianti installati presso la scuola, per individuare gli eventuali livelli di superamento delle soglie stabilite dalla normativa.

Il servizio è stato affidato ad una ditta di Schio, che è stata incaricata di effettuare rilievi acustici in pressione sonora in prossimità degli impianti, dello sviluppo e dell’elaborazione dei dati ottenuti, ricavandone un report tecnico, e di fornire al Comune un’offerta tecnico/economica per la realizzazione degli interventi che si rendessero necessari per la riduzione della rumorosità degli impianti al fine di rientrare nei limiti previsti dalla normativa acustica.