Scuola e Covid: La dirigente dell’Istituto Comprensivo Virgilio spiega la gestione della pandemia nelle classi di Sona

Mentre sembra che finalmente stiamo andando oltre il picco dei contagi di questa quarta ondata, con tutti gli indicatori che da giorni danno un regresso della pandemia, le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio stanno affrontando una situazione di non facile gestione.

Sona non fa differenza: il virus corre tra gli studenti e gli insegnanti costringendo a dei repentini cambi di condizione nelle classi. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo statale “Virgilio” di Sona Maria Federici (nella foto di Mario Pachera) spiega: “Nelle nostre scuole, dall’infanzia fino alla secondaria, vi sono attualmente parecchi casi, anche se non con particolari criticità. Il contesto in cui ci troviamo però non è facile, soprattutto a livello gestionale”.

Le disposizioni ministeriali per il controllo della pandemia nelle scuole differiscono in base al grado di istruzione e potrebbero cambiare a breve secondo l’andamento dei contagi. Intanto rimane valido l’ultimo decreto del 5 gennaio che adotta procedure differenziate in base alla fascia d’età degli alunni.

“Ogni plesso del nostro istituto comprensivo ha un referente Covid”, spiega la dirigente Federici. Per la scuola dell’infanzia, con una positività all’interno del gruppo viene sospesa l’attività in presenza e il Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) dell’Ulss 9 dispone la quarantena per 10 giorni. Come si può dedurre, quindi, la maggiore problematicità è riscontrata proprio alla materna, dove è forte anche la mancanza di personale per malattia o isolamento.

Diversa la primaria: “Con un caso di positività viene attivata la dad per il singolo e si rimane in attesa che le autorità del SISP indichino tempistiche e modalità della quarantena – dichiara la dirigente Federici -. C’è però un grosso cambiamento: mentre fino a poco tempo fa i punti di accesso ai tamponi per la scuola erano solo quelli dell’Ulss, ora studenti e i genitori possono recarsi anche in farmacia. Questo solamente dopo che la famiglia ha ricevuto indicazioni dal SISP”. Con due casi di positività invece scatta la quarantena per l’intero gruppo classe e rientro dopo 10 giorni con tampone molecolare o antigenico.

Altre regole ancora per la secondaria di primo grado (dove tra l’altro dal prossimo anno scolastico verrà attivata una sezione ad indirizzo tecnologico). Qui scattano restrizioni in base al numero dei positivi e al fattore vaccino, elemento che non fa differenza invece per infanzia ed elementari in cui la quarantena scatta automaticamente per tutti, compresi i guariti. La dirigente chiarisce invece che alle medie “se viene trovato positivo un solo alunno, i ragazzi hanno la possibilità di continuare la scuola in presenza ma con l’utilizzo obbligatorio di mascherina ffp2 per 10 giorni. Il soggetto positivo potrà fare ricreazione in appositi spazi separati dagli altri e all’aperto, quando possibile”.

Nel momento in cui i casi positivi salgano a due viene fatta distinzione tra vaccinati e non: chi è vaccinato con booster, chi ha completato il ciclo vaccinale primario di due dosi da meno di 120 giorni e chi è guarito da non più di 4 mesi può continuare ad andare a scuola. Per tutti gli altri scatta la dad. Con 3 casi invece, didattica a distanza per tutti indistintamente.

“Sta ai genitori il compito di dimostrare di avere i requisiti necessari per poter mandare il figlio in classe – continua Maria Federici -. I nostri referenti Covid sono sempre a disposizione delle famiglie e degli alunni per garantire la miglior gestione possibile. Inoltre, a differenza di altre scuole, la nostra politica prevede l‘attivazione della dad individuale, per garantire sempre continuità nell’attività scolastica”. Una delle novità anticipate all’inizio sta invece nell’attivazione di un progetto di supporto psicologico: “Stiamo introducendo una figura professionale dedicata al sostegno all’interno del gruppo classe, oltre ad incontri a tu per tu con le famiglie che ne sentono necessità”.

Conclude infine la dirigente scolastica: “Nonostante la difficile situazione in repentino cambiamento che risulta molto destabilizzante sia per gli studenti che per gli insegnanti, i ragazzi sono bravissimi. Il mio plauso va specialmente a loro, sempre ligi nel rispetto delle regole e con un buon senso di responsabilità. Vorrei ringraziare inoltre anche l’Amministrazione Comunale per essersi resa disponibile alle nostre richieste di sanificazione straordinaria di uno dei nostri plessi. Noi stiamo facendo tutto il possibile. Con il prezioso aiuto di tutti, possiamo continuare a farlo”.