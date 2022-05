Scuola di Lugagnano. Torna il musical di fine anno di studenti ed insegnanti: “Il Signore degli Anelli”

Dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza covid, torna il musical dell’Istituto Comprensivo di Lugagnano.

Si tratta di una lunga tradizione che da anni caratterizza la scuola ad indirizzo musicale e che permette a tutti gli alunni, supportati da un compatto corpo docenti, di mettere in luce il loro impegno e la loro creatività.

Quest’anno l’evento si presenta in una formula del tutto nuova: nel cortile interno del plesso Anna Frank verrà infatti proiettato il recital “Il Signore degli Anelli” realizzato in aula.

A causa delle misure anti-covid, infatti, non si è potuto effettuare la musica di insieme, per cui i 75 alunni coinvolti hanno suonato in aule separate e poi i suoni sono stati sincronizzati. Le immagini dove i ragazzi si esibiscono senza mascherina sono state registrate dopo il 31 marzo.

Il musical è frutto di un lungo lavoro iniziato nell’anno scolastico 2019/2020 con l’ex dirigente Piera Cattaneo e poi interrotto bruscamente dal lockdown di marzo 2020.

Nell’anno scolastico in corso, con l’attuale dirigente Elizabeth Piras Trombi Abibatu, il progetto è stato rimodulato per adattarlo alle misure sanitarie restrittive imposte dal virus.

Alla registrazione delle varie parti, musicate e recitate, è seguito un ampio lavoro di mixaggio ed editing audio e video da parte dei docenti e finalmente è pronto per la proiezione. Quindi nella scuola di Lugagnano, come sempre, la collaborazione funziona e da grandi frutti.

L’ingresso sarà libero ed aperto a tutti dalle ore 20.45 nelle due date di venerdì 20 maggio e sabato 21 maggio, con inizio della proiezione alle ore 21. Per motivi organizzativi è comunque gradita una prenotazione via mail a comitatogenitori.lugagnano@gmail.com.

Non mancherà neppure il momento conviviale al termine della proiezione, allestito come sempre dal Comitato Genitori di Lugagnano che in questa occasione ha organizzato anche una lotteria a premi. Tutte le informazioni sul sito o sulla pagina social del Comitato.