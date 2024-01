Scuola di Lugagnano: Il Comune realizza un nuovo parcheggio temporaneo per 25mila euro. Critiche dalle minoranze

L’apertura dell’anno scolastico a Lugagnano, lo scorso 13 settembre, aveva riproposto in maniera forte il problema del traffico in prossimità del polo scolastico di via Carducci. La “Silvio Pellico” da quest’anno ospita anche otto classi della primaria: 160 bambini e bambine che portano a 750 il totale degli studenti accolti nell’Istituto Comprensivo della frazione. Con conseguente aumento delle auto in transito da e per la scuola.

Come avevamo scritto, per evitare di congestionare via Carducci, la via di accesso ai plessi scolastici, l’amministrazione comunale di Sona aveva previsto degli interventi e, al contempo, si appellava al buonsenso e alla tolleranza dei genitori. “Limitare i disagi di viabilità che inevitabilmente ci sono – aveva dichiarato al Baco la vicesindaco Monia Cimichella – richiede un po’ di pazienza e di collaborazione da parte di tutti: accompagnando figli o nipoti a piedi o in bici, quando possibile, oppure facendo il car-sharing. Oltre che usufruire dell’importante servizio del Piedibus, organizzato dal Comitato Genitori”.

Il Comune aveva quindi deciso di realizzare un parcheggio provvisorio di 3.000 mq in grado di ospitare un centinaio di posti auto e, contestualmente, un nuovo passaggio pedonale per collegare quest’area al parcheggio insegnanti e agli ingressi dei diversi edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo, senza passare da via Carducci.

L’intervento consisteva nel livellamento del terreno e nella posa di stabilizzato per consentire la successiva realizzazione dei sottoservizi necessari al completamento del polo scolastico, con opere importanti come l’auditorium. I lavori – realizzati dalla ditta G.F. Scavi srl di Sona – avevano avuto un costo di 27.450 euro.

Quel parcheggio temporaneo da subito era stato oggetto di critiche da parte dei genitori che lo utilizzavano per portare i figli, soprattutto i più piccoli, a scuola, in quanto le prime piogge lo avevano velocemente trasformato in un lago di fango. Ma il vero problema che era subito emerso è che le dimensioni di quel parcheggio temporaneo non riuscivano a soddisfare la richiesta di posti auto per un polo scolastico così frequentato.

Ed è per questi motivi che la Giunta del sindaco Dalla Valentina si è decisa a realizzare un secondo parcheggio temporaneo (nella foto sopra). Con determinazione del 14 dicembre scorso il Comune ha, infatti, affidato sempre alla ditta G.F. Scavi srl di Sona i “Lavori di realizzazione parcheggio e percorso pedonale presso il polo scolastico di Lugagnano”. L’importo dell’intervento ammonta a 25mila euro, 24.999,70 per la precisione.

“Il polo scolastico è un progetto che caratterizzerà il futuro della frazione di Lugagnano per i prossimi decenni – spiega il sindaco Gianfranco Dalla Valentina al Baco -. Nella realizzazione del parcheggio, prima dell’inizio della scuola, abbiamo seguito le indicazioni contenute nel masterplan approvato qualche anno fa. I primi mesi dell’anno scolastico ci hanno permesso di valutare la correttezza di alcune scelte progettuali fatte nel passato; si è infatti evidenziata la necessità di implementare la superficie a parcheggio e accogliendo il corretto suggerimento dei fruitori della scuola abbiamo cercato di collocarli quanto più possibile vicino a strutture quali il nido in modo da facilitare l’accesso ai genitori con bambini piccoli”.

“Con quest’ulteriore intervento – prosegue Dalla Valentina – andremo a ricavare altri 60 posti auto che diventeranno, dopo la fase sperimentale, definitivi, aggiornando in tal modo le previsioni del Masterplan. L’obbiettivo è di garantire un adeguato numero di parcheggi e liberare in questo modo i percorsi di accesso, per chi arriva a piedi o bicicletta, dalla sosta selvaggia delle auto lungo le strade”.

Nell’immagine qui sotto il parcheggio temporaneo realizzato a settembre (indicato dalla freccia nera), che è stato realizzato dove comunque è previsto un parcheggio dal Masterplan. Il nuovo parcheggio in fase di realizzazione è invece indicato dalla freccia viola e dal tondo. Qui il Masterplan prevede il passaggio pedonale, area verde e la realizzazione dell’auditorium.

Perplessità sulle modalità con le quali si è arrivati a questa scelta provengono però dai consiglieri di minoranza della lista civica Scelta per Sona Corrado Busatta e Gianluigi Mazzi.

“Abbiamo fatto un sopralluogo sui lavori in corso per la realizzazione del nuovo parcheggio. Ci chiediamo se a questo punto tutti parcheggeranno nella nuova area più vicina alla scuola, rendendo inutile quella fatta a settembre e rendendo pericoloso il passaggio pedonale che si affianca alla nuova viabilità. Quello che però soprattutto critichiamo è che questa operazione sia stata realizzata senza un briciolo di progetto, con una determina approssimativa, occupando così spazi che nella delibera di indirizzo, quella effettivamente approvata, dovrebbe vedere la realizzazione dell’auditorium e parte del parco pubblico per i ragazzi e per la cittadinanza. In più questo lavoro è provvisorio e di conseguenza verrà forse un domani cancellato, letteralmente buttando 25mila euro di denaro pubblico”.

“Ragionare e realizzare le opere all’ultimo momento, solo per impegnarle a dicembre prima che i soldi finiscano nell’avanzo, non è una buona giustificazione – proseguono Busatta e Mazzi -. Riteniamo che serva una miglior pianificazione e progettazione, soprattutto quando si tratta di opere che rimarranno per sempre a disposizione della comunità. Se questo intervento era necessario, serviva operare con l’iter previsto, con un progetto e con una delibera. Così come è stato realizzato si presta a dei dubbi e alle critiche. Si è modificato il Masterplan senza neppur un formale atto politico”.