Scuola di Lugagnano: Da lunedì per la primaria riparte il tempo scuola completo ed il tempo pieno

Si registra un altro piccolo passo in avanti per le scuole del territorio di Sona in queste settimane rese faticose dalle necessarie prescrizioni per il contenimento della pandemia.

Da lunedì prossimo 12 ottobre, infatti, la scuola primaria di Lugagnano può finalmente iniziare il tempo scuola completo ossia un rientro pomeridiano alla settimana, distribuito differentemente in base alla classe. Inoltre partono a regime le classi che prevedono il tempo pieno, servizio attivo a Lugagnano dallo scorso anno scolastico.

Resta invece incompleto il tempo scuola alle medie dove non è ancora possibile fare la sesta ora di lezione e alla scuola materna che svolge servizio solo antimeridiano.

Avevamo già segnalato il problema degli orari ancora incompleti dopo più di tre settimane dall’inizio dell’anno scolastico. Ora queste novità, che vanno nella direzione di un progressivo ritorno alla normalità, almeno per quanto riguarda la struttura della settimana scolastica.