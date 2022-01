Scuola dell’infanzia don Panardo di San Giorgio in Salici: due giorni di open day

La scuola dell’infanzia Don Eliseo Panardo di San Giorgio in Salici apre le porte alle famiglie, con due open day in previsione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.



Lunedì 17 e mercoledì 19 gennaio dalle 16.30 alle 18 sarà possibile conoscere le insegnanti e le proposte dell’offerta formativa, oltre che visitare gli spazi della scuola. La visita dovrà essere concordata telefonando al numero 0457190038.

Per visitare la scuola sarà necessario esibire il green pass; chi non ne è in possesso potrà accedere solo agli spazi esterni della struttura.