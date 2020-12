Scuola dell’Infanzia di San Giorgio in Salici: I bambini per Natale lanciano al cielo palloncini pieni di speranza

Tutto è ormai pronto per festeggiare il Natale, uno dei momenti dell’anno più attesi da grandi e bambini. Ed è proprio a loro che la Scuola dell’Infanzia di San Giorgio in Salici dedicherà la giornata di mercoledì 23 dicembre.

Abbandonata da settimane, purtroppo, l’idea di trascorrere l’ultimo giorno di scuola assieme alle famiglie, le maestre della scuola hanno comunque voluto organizzare qualcosa di speciale per i più piccoli.

Dopo un momento di accoglienza iniziale, i bambini, accompagnati dalle rispettive maestre e divisi per sezione, verranno accompagnati in cortile dove canteranno le canzoni natalizie imparate durante questi giorni di Avvento. Alle 11 le campane della chiesa suoneranno a festa ed ogni bambino lancerà in cielo un palloncino colorato, a cui avrà legato un messaggio di amore e di speranza per il mondo.

Uno spettacolo che promette di emozionare e che vi invitiamo a gustare dalle finestre delle vostre case o, se siete di passaggio, dai finestrini delle vostre automobili.

Un segno, per ricordarci di quanto l’amore sia importante a superare questo momento così difficile; un messaggio dai piccoli ai più grandi: è l’amore che deve entrare nelle nostre famiglie, questo Natale più di qualunque altro, solo così troveremo la forza di festeggiare davvero.