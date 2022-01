Scuola dell’infanzia Cav. Girelli di Palazzolo: Aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico

In questi giorni si sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 presso la scuola dell’infanzia Cav. Girelli di Palazzolo sia per la sezione primavera (i più piccoli dai 24 ai 36 mesi) che per la sezione infanzia per bambini dai 3 ai 5 anni.

In un momento in cui i bambini ed i ragazzi in età scolare stanno subendo le restrizioni causate dalla pandemia, le maestre lanciano un messaggio accorato e fiducioso riferendosi ai bambini prossimi ospiti e alle loro famiglie: “Ad ognuno dei nostri nuovi bambini che accoglieremo noi maestre teniamo a dire che questo nuovo e bellissimo anno di scuola sarà importante per te ma anche per noi educatrici! Ti sosteniamo sempre, tu pensa a divertirti e ad imparare tante cose nuove”.

Ancora più significativo a tal riguardo il messaggio di Papa Francesco che ha espresso recentemente a riguardo della sua esperienza scolastica: “Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo… Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta a crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante, quella maestra che mi ha preso e accompagnato. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola”.

La segreteria della scuola dell’infanzia Cav. Girelli è aperta in orario di ufficio per le iscrizioni e per fornire ogni genere di informazione supplementare telefonando allo 0456080480 oppure inviando una mail a asilopalazzolo@libero.it.