Scrivere ai tempi del Coronavirus: per fare rete e condividere positività mandateci i vostri pensieri, li pubblicheremo

L’avvento del Coronavirus ha ridimensionato radicalmente la nostra quotidianità: il distanziamento sociale e la convivenza con il limite di spazio e il concetto del prossimo sono misure necessarie per arginare l’avanzata dell’epidemia.

La modalità di lavoro e la gestione del proprio tempo libero sono mutate per la stragrande maggioranza di noi. Ma nel bene o nel male? Abbiamo trovato elementi di positività all’interno di questo contesto non semplice? Stiamo comunque coltivando le nostre passioni? O abbiamo riscoperto attività che prima non valorizzavamo? Come stiamo concretizzando la nostra creatività?

Con questo articolo invitiamo i nostri lettori a raccontarci come è cambiata la loro vita in quest’ultimo mese e a condividere pensieri e riflessioni che mettano in luce un lato positivo o significativo in questo periodo storico assolutamente non semplice.

Scriveteci a redazione@ilbacodaseta.org, e condivideremo la vostra esperienza per far rete all’interno della nostra comunità e mostrare positività e bellezza nel mare magnum delle martellanti notizie di questo mese.

Come dice il nostro Direttore Mario Salvetti: