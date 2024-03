Sciopero del comparto scuola: Venerdì mattina a Lugagnano chiusa al traffico via Carducci davanti alla scuola

Venerdì 9 marzo i sindacati FLC e CGL hanno proclamato per l’intera giornata uno sciopero generale di tutte le categorie e settori lavorativi pubblici, privati e cooperativi. E, di conseguenza, anche del comparto scuola.

Non potendo fare previsioni attendibili sull’adesione allo sciopero e sui servizi che potrà garantire, l’Istituto Comprensivo di Lugagnano è costretto a far accedere in classe solo gli alunni che hanno il docente presente nelle prima ora di lezione.

Come conseguenza, con ordinanza n. 21 il Comune di Sona ha stabilito la chiusura al traffico nel tratto di via Carducci, compreso tra l’intersezione con via San Marco fino all’intersezione con via Ciro De Vita, dalle ore 7.30 alle ore 8.15, ovvero nel momento di effettiva presenza in strada degli alunni della scuola Anna Frank di Lugagnano.

I veicoli a motore in arrivo da via Don Bosco saranno deviati su via San Marco mentre quelli in arrivo da via San Francesco saranno deviati su via Ciro De Vita. Per indicare questa temporanea variazione alla viabilità sarà posizionata della specifica segnaletica dal settore lavori pubblici comunale.

Tale decisone è frutto della considerazione che dinnanzi all’ingresso scolastico di Lugagnano non vi è lo spazio esterno per poter far stazionare in sicurezza gli alunni in attesa di sapere se verranno o meno accolti presso l’istituto e che – come si legge nell’ordinanza – “in precedenti occasioni si sono creati assembramenti potenzialmente pericolosi di alunni e genitori davanti ai cancelli in contemporanea alla presenza di autoveicoli sulla strada”.