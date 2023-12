Santa Lucia, il giorno più corto dell’anno e il culto della luce. Una tradizione che trova le sue origini fin dalla preistoria

“A santa Lùssia, ‘na ponta de ùcia,

a Nadal un passo de gal,

a l’Epifania un passo de strìa,

a sant’Antonio un passo del demonio”.

Proverbio veronese

Per le società primitive la luce rivestiva un ruolo di vitale importanza. Il fulcro del ciclo naturale che scandiva il tempo e condizionava i popoli antichi era il sole, la stella che regola il ciclo di morte e rinascita della vegetazione, il sostentamento da cui dipendeva la sopravvivenza.

L’avvicendarsi della vita e della morte si identificava rispettivamente nel passaggio quotidiano dal giorno alla notte, di conseguenza, il legittimo timore del buio si manifestava al tramonto. L’astro luminoso dispensatore di vita che si spegneva ogni sera negli abissi delle tenebre, lasciava un senso di oscura incertezza nell’attesa del ritorno dell’alba successiva, assumendo una connotazione particolarmente tragica nel giorno più breve dell’anno.

La notte più lunga delle quattro stagioni è quella del solstizio d’inverno, ma secondo la tradizione popolare è “santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. In realtà, il tredici di dicembre il sole tramonta sì prima rispetto al momento del solstizio, ma considerando che si anticipa anche l’ora della sua levata, la lunghezza del dì è comunque maggiore, perciò il giorno più corto si verifica tra il venti e il ventuno del mese.

Il solstizio invernale determina l’inizio della stagione fredda nell’emisfero nord, ma è anche il momento in cui le giornate ritornano ad allungarsi, motivo che ha dato origine alle celebrazioni in onore della luce e della sua rinascita, comuni a tutte le civiltà del passato.

Dal punto di vista astronomico, la durata delle ore di luce percepita nelle ventiquattr’ore (come l’inizio delle stagioni) dipende dall’inclinazione dell’asse di rotazione della Terra, dalla sua posizione e dalla velocità del moto di rivoluzione attorno al Sole. Il termine solstizio viene dal latino solstitium che, composto da sol e sistere, significa “il sole si ferma”. Il moto apparente del Sole, che descrive sull’orizzonte terrestre l’arco più basso di tutto l’anno, dà l’impressione di rimanere sospeso in un eterno tramonto (fenomeno percepito maggiormente alle latitudini estreme), prima di calare nell’oscurità della notte e rinnovarsi alla luce crescente dell’alba.

Ma qual è, allora, l’origine del detto popolare? Nell’antico calendario Giuliano il giorno più corto e la celebrazione di santa Lucia, “che diffondeva la luce dei suoi occhi sulla lunga notte del solstizio” (Martirologio Romano), cadevano nella stessa data: il tredici dicembre. In seguito alla riforma introdotta da Papa Gregorio XIII nel 1582, con l’istituzione dell’attuale calendario, la ricorrenza solstiziale si è posticipata, così la festa dedicata alla santa non ha più coinciso con l’inizio dell’inverno.

Dalle sue origini e per un lungo lasso di tempo, il culto di santa Lucia si è integrato con quelle antiche usanze preesistenti, celebrative del solstizio, che festeggiavano la vittoria della luce sulle tenebre. Lucia, il cui nome latino significa “luce”, nella cultura scandinava è tuttora rappresentata con una corona di candele (quattro o dodici, in riferimento alle stagioni o ai mesi dell’anno) ed è la “portatrice di luce”, mentre nella tradizione cristiana “la santa che illumina il cammino” è da sempre invocata come “protettrice della vista” in virtù della luce stessa, il dono più prezioso che porta.

Nell’immagine, Gustave Doré, Santa Lucia e Dante (dettaglio), 1861.