Sanremo: Una terza serata stonata, che però incorona una regina. L’analisi del nostro inviato al Festival

E così anche la terza serata del Festival va in archivio. E ci va in un modo diverso, perché al di là della riuscita esuberanza di una Teresa Mannino in gran forma, le canzoni in gara sono apparse meno al centro del solito, schiacciate da qualche monologo di troppo. Soprattutto l’intervento del bravo, ma ieri sera troppo autoreferenziale, Edoardo Leo.

Al di là del toccante momento di Massini e Paolo Jannacci, ci sono stati intermezzi anche televisivamente atti a nascondere la musica. Per esempio la star del cinema Russel Crowe, intervenuto per dire la solita frase e pubblicizzare le date italiane del suo tour, quasi fosse Chris Martin dei Coldplay. In realtà la sua musica in Italia è pressoché sconosciuta. Se poi qualcuno sia stato attirato dal fatto di vedere il “gladiatore” per eccellenza all’interno del suo habitat naturale – il Colosseo – va bene, per carità. Nessuno dice che non possa essere in gamba come musicista; anche Tognazzi aveva molta bravura e passione per la cucina. Ma erano i film con Vianello e non la dimestichezza ai fornelli a renderlo famoso.

Restando agli extra: la promozione di Giletti, quella degli artigiani di qualità, l’esibizione di Bresh per la musica sulla nave, e quella di Paola e Chiara per piazza Colombo. Diciamolo, nel complesso la serata non è stata di semplice fruizione dei contenuti. Non è migliorata neanche con “il digestivo” Ramazzotti, perché l’anniversario di Terra Promessa è parso uno schematico virtuosismo. Un compitino, insomma, niente di più.

Amadeus mi è parso meno sereno del solito, probabilmente indebolito dalle polemiche su John Travolta, che vi assicuro hanno fortemente innervosito gli ambienti Rai, tanto da indirizzare un suo dirigente in conferenza stampa a tacciare in modo brusco a un certo punto della conferenza le pressanti domande dei colleghi.

Finiamo con la gara, con la top five che incorona Angelina Mango come la donna da battere, perché piace a giornalisti, tiktoker e televotanti, decretando l’assenza di Fiorella Mannoia da tutte le classifiche, e una distanza siderale tra radio, stampa e social lovers, che non fa che rafforzare la sua pole position. Ininfluenti gli altri quattro primi posti, essendo lontano dai risultati della prima serata.

Stasera, venerdì delle cover, se Miss Mango farà una performance che dovrà essere per forza eccezionale per onorare il mitico Pino, porterà a casa una vera e propria ipoteca su questo Festival. Chiariamolo: è bravissima. La sua scatenata “cumbia” è assolutamente accattivante e convincente.

Merito anche dei suoi autori, e di un’altra possibile grande trionfatrice nascosta: quella Madame che è diventata la più grande macchina da guerra creativa degli ultimi anni. Stasera ci divertiremo, tanti importanti ospiti ci riporteranno al centro della musica.