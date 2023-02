Sanremo. Mengoni: vittoria scontata? Vi spieghiamo perché non è cosi

Amiche e amici, ecco giunti alla finale del Festival di Sanremo numero 73. Dopo la bellissima serata dei duetti di ieri, cresce l’attesa per la finalissima di stasera.

Nell’aggiornamento della classifica generale, per la quarta volta si conferma in testa Marco Mengoni, che ieri sera ha vinto a furor di popolo, nonostante tutti, me compreso, fossero convinti che a trionfare sarebbe stata la coppia Giorgia–Elisa, protagoniste di una performance straordinaria e invece piazzatesi solo al quarto posto.

E intanto, udite udite, nel tardo pomeriggio di oggi sabato 11 febbraio pubblicheremo un’intervista esclusiva proprio con lui, il superfavorito Marco Mengoni, che con molta disponibilità racconterà tutte le sue sensazioni alla redazione de “Il Baco da Seta” (con sano orgoglio giornalistico nel cuore da parte nostra).

E allora, tutti mi chiedono? Vincerà senz’altro Mengoni? Le previsioni di Nostrabolzum le ho già fatte all’inizio del Festival. Avevo scritto che sarebbero aumentati gli ascolti – dati che non erano così alti dal lontano 1995 -, che sarebbe aumentata la raccolta pubblicitaria nonostante il record dello scorso anno (e cosi è abbondantemente successo). Avevo anche citato l’auspicio che gli “anta” apprezzassero Lazza, cresciuto in classifica ogni sera fino ad arrivare all’attuale terzo posto.

Pertanto direi che ho già azzardato abbastanza, ma certamente l’argomento è centrale per cui anziché “prevedere”, trovo opportuno fare delle considerazioni. Marco Mengoni è costantemente al primo posto da lunedì, perciò la probabilità che si aggiudichi la vittoria finale è altissima.

Tutti esprimono giustamente apprezzamenti per questo artista fantastico, umile e capace, sia nella scelta del suo staff, sia nella scelta delle canzoni. Diciamolo a chiare lettere, non ne sbaglia una.

Ma attenzione, è superfavorito, ma non ha già vinto. Vi spiego di quale insidia bisogna tener conto: Stasera alla fine dell’esibizione dei concorrenti verrà formulata la classifica dal ventottesimo al sesto posto, con i voti esclusivamente espressi dal televoto da casa. Sinora nelle votazioni delle precedenti serate non è mai stata effettuata una votazione espressa unicamente dal pubblico.

Questo potrebbe generare variazioni sostanziali della classifica (i voti saranno comunque aggiuntivi e non sostitutivi di quelli che compongono la classica di partenza generata da tutti i voti delle precedenti serate).

Vi svelo una cosa: la classifica di giovedì, composta per il 50 per cento dalla demoscopica degli acquirenti di compratori abituali di dischi e per l’altro 50 per cento dai televotanti, ha visto sì la riconferma di Mengoni in vetta, ma con un vantaggio su Ultimo decisamente ridotto perché suddividendo i dati della serata (dato non diffuso ma veritiero perché fornitomi da Amadeus con autorizzazione a scriverlo in questo articolo) la giuria demoscopica ha collocato Mengoni in testa, ma quella del televoto ha visto prevalere Ultimo.

Quindi stasera la classifica generale può favorire i più noti al pubblico. E’ evidente che tra i cinque che andranno a contendersi la vittoria finale ci saranno sicuramente Mengoni, Ultimo e molto probabilmente Giorgia – attualmente quinta-, mentre Lazza terzo e Mr Rain quarto, potrebbero temere una risalita di Tananai (sesto) e soprattutto di Madame, entrambi hanno già un grande seguito popolare. Io penso che Lazza rientrerà nei cinque mentre Mr Rain resterà fuori, ma non scartiamo a priori la possibilità di un forte recupero di Elodie che è attardata al nono posto ma ha un seguito social fortissimo.

Allora, richiamo ancora la vostra attenzione. Quando partirà la fase finale, le cinque canzoni che si contenderanno la vittoria ripartiranno tutte da classifica azzerata per cui conteranno solo i voti da quel momento in poi. Le preferenze però verranno espresse da tutte le giurie: un terzo da noi giornalisti, un terzo dal televoto e un terzo dalla giuria demoscopica.

Molti di voi stanno pensando… beh ma allora vince Mengoni perché sappiamo già che due giurie su tre lo hanno già collocato al primo posto nelle serate precedenti. No, cari amici e amiche, non è detto. Perché i giurati devono attribuire voti a tutte e cinque le canzoni. E quindi la domanda è: Dove andranno a finire, tra le cinque finaliste, i voti in precedenza distribuiti a tutte le 28 canzoni?

Io dico che la lotta sarà di fatto a due tra Mengoni e Ultimo, e che Mengoni vincerà comunque. Ma ieri sera non avrei mai pensato di vedere Giorgia ed Elisa quarte. Tutto può succedere: in fondo il bello è proprio questo.