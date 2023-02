Sanremo: Attenti alla classifica, quella attuale non è assolutamente attendibile

Eccoci dopo la seconda serata, che si è conclusa con la formulazione di una classifica cumulata di martedì e mercoledì che vede in testa Marco Mengoni.

Va bene che Sanremo è un bello spettacolo, che si vive un’atmosfera confortevole e musicalmente elettrizzante, va bene che ieri sera nessuno ha rotto fiori o buttato microfoni in acqua… Va bene tutto quel che volete, ma quando ero piccolo guardavo un cartone animato nel quale l’uccellaccio protagonista, al cospetto di situazioni ingannevoli e bugiarde, usava l’espressione “E che c’ho scritto Joe Condor?”. A significare, con un pensiero un po’ meno elegante, “non sono mica scemo”.

Dico questo perché ritengo la classifica provvisoria una sorta di specchio per allodole, un’informazione di poco conto messa al centro per motivi di attenzione mediatica, ma senza reale significatività.

A votare siamo stati solo noi giornalisti accreditati che, soprattutto lato carta stampata, siamo frequentemente territorio di convinzione premeditata ancor prima di sentire i pezzi. Evito di sviscerare la “pasta” in tema di competenza musicale, semplicemente osservando che molte autorevoli firme di testata nazionale durante l’anno non scrivono mai di musica e vanno ai concerti solo per procurare tagliandi gratuiti ad amici e parenti.

Che dire allora? Che Marco Mengoni vincerà il premio della critica della sala stampa. Poi per gli altri argomenti ci sarà tempo.

Le canzoni, amici cari, sono complessivamente di qualità rispetto allo scorso anno. C’è una notevole ricerca di suoni e arrangiamenti, di testi e melodie. Sono rimasto favorevolmente impressionato dal pezzo di Lazza, lavoro elaborato e moderno, cantato in modo maturo e incisivo. In classifica è settimo, ma in radio andrà primo a prescindere.

Madame e Tananai sono rispettivamente terza e quarto, essendo personaggi coccolati dalle radio. E hanno due pezzi che potranno conquistare il pubblico. Comunque vada, da Sanremo usciranno veri e consolidati big.

In ritardo invece Ultimo e Giorgia. E’ noto, la carta stampata, con la puzza sotto il naso, Ultimo non lo ha mai sopportato. Ma il pubblico lo inonderà di voti, facendo fare una pessima figura a falsi esperti musicali che lo hanno piazzato al decimo posto, e solo grazie al contributo di testate radio e web.

Madame può insidiare i favoritissimi. Il suo pezzo è molto più convincente di quello ben cantato, ma enigmatico come scrittura e costruzione, di Giorgia, che comunque avrà una forte risalita quando duetterà con Elisa. Come del resto Ultimo accumulerà tutti i voti dei fan di Eros Ramazzotti, che canterà con lui.

Sarà una bomba in radio anche Elodie, irresistibile. Due pezzi molto belli sono anche quelli di Coma_Cose e Mr Rain. Recupereranno la sottovalutazione attuale Articolo 31 e Paola e Chiara, diversamente da una Oxa che non arriverà ultima ma nemmeno nella top ten finale.

Stasera cominceremo a capire dalla prima classifica parziale ma vera, quali saranno i reali gusti popolari. Ribadisco, la classifica attuale è assolutamente inutile.

Intanto, care e cari amici del Baco ascoltiamo bene i pezzi e metabolizziamoli. E prepariamoci a saltare con i Maneskin! Domani poi con i duetti sarà uno spettacolo quasi a se stante. E sarà fantastico. Da Sanremo è tutto, qui non si dorme mai!

PS. Non ho scritto nulla sul deprecabile intervento di Angelo Duro e anche sull’intervento evitabile di Fedez. Viva la musica e abbasso l’arroganza.