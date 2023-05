Sanità e sociale: Venerdì a Sona una serata organizzata dal Partito Democratico

“Quale rete per sanità e sociale a Sona. Dall’ascolto alle proposte”: è il titolo della serata organizzata dal Pd locale per domani venerdì 5 maggio. L’appuntamento è alle 20.45 in sala consiliare.

Ad introdurre la serata sarà Giovanni Forlin (nella foto), segretario del Pd di Sona. Relatori saranno Graziella Manzato, ex sindaco di Sommacampagna, Stefano Ceschi, presidente del consiglio comunale di Bussolengo, Luca Trentini, sindaco di Nogarole Rocca e vicepresidente del consiglio provinciale, Diego Zardini, responsabile Enti Locali del Pd, Alessio Albertini, sindaco di Belfiore, vicesegretario del Pd e consigliere provinciale, e Anna Maria Bigon, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità e sociale, oltre che vicesegretaria del Pd. Modera Daniele Giacomazzi.