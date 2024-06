SanGio in Palio: Domenica a San Giorgio in Salici torna una delle feste più attese

A San Giorgio in Salici torna uno dei momenti più attesi dell’anno, organizzato grazie al prezioso lavoro dell’Associazione Vivi San Giorgio e di tutti i volontari che ne fanno parte.

Stiamo parlando della quinta edizione di SanGio in Palio, che si terrà domenica 9 giugno presso il campo sportivo di San Giorgio in Salici e lungo le vie del paese.

Il ricco programma della giornata prevede alle 9.30 il ritrovo al campo parrocchiale per la presentazione e l’inizio delle sfide; alle 10.30 torneo di briscola; alle 11 giocone bimbi; alle 12 gara di torte; dalle 15 alle 18 palio per le vie del paese, che include il ponte via Belvedere, la zona verde di fronte alla farmacia e la baita degli Alpini; alle 18.30 sbranabigoli per chiudere alle 21 con la premiazione della squadra vincitrice.

Durante tutta la giornata saranno presenti stand gastronomici aperti sia a pranzo che a cena, mentre il bar sarà sempre operativo. La novità di questa edizione è la presenza, presso il campo sportivo, di alcune associazioni locali che organizzeranno giochi e laboratori per i bambini, contribuendo a rendere questa giornata festosa ed allegra.