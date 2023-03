SanGio al Fredo una vera rivelazione: La manifestazione e ha coinvolto i giovani e le famiglie di San Giorgio in Salici

Un fine settimana dedicato allo svago e al divertimento quello organizzato dall’associazione Vivi SanGiorgio nei giorni di 25 e 26 febbraio scorso.

Complice le molteplici attività proposte, la voglia di stare insieme, la buona cucina e il tempo atmosferico che invogliava a stare al coperto, hanno fanno sì che la IV edizione di “SanGio al Fredo” registrasse un numero elevato di presenze.

Il ricco programma della due giorni ha visto svolgersi tornei di giochi in scatola, tombolate, il Kahoot, the big game proiettato su mega schermo e la grande caccia al tesoro. Di assoluto livello anche il menù, a base di gnocchi, cotolette, patatine, panini caldi ed il mitico spiedo bresciano di carne con polenta.

Non sono infatti mancati anche i momenti di confronto e di dialogo. Durante l’evento hanno infatti partecipato anche i volontari del Comitato le Stelle di ABEO, associazione alla quale è stato devoluto l’intero ricavato dell’evento, per parlare dei progetti che sono riusciti a realizzare in quest’ultimo periodo e di quelli che sono tutt’ora in corso.

L’evento, organizzato per l’appunto dai membri dell’associazione Vivi SanGiorgio, si inserisce in un progetto ben più ampio, che nasce con lo scopo di fare del bene stando assieme.

L’idea è nata dalla consapevolezza che si fa sempre più fatica ad organizzare il proprio tempo, ma grazie ad eventi come questo, si riesce a far coincidere il divertimento con la solidarietà. Un’idea ben riuscita che sicuramente continuerà a far parlare di sé.