“Sandokan” mercoledì a Sona presenta il libro “Storie che vi devo raccontare”

Kabir Bedi, noto attore indiano che ha interpretato uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano, Sandokan, mercoledì 8 giugno passerà da Sona per la presentazione del suo libro “Storie che vi devo raccontare”.

Sandokan è stato uno sceneggiato, allora non si parlava di serie televisive, trasmesso dalla Rai in sei episodi nel 1976 che ha tenuto incollati milioni di spettatori, attratti dalle vicende della Tigre della Malesia, il pirata gentiluomo tratto dai romanzi del veronese Emilio Salgari.

“Kabir Bedi è in Italia per promuovere le attività di Care&Share Italia che da 30 anni sostiene l’infanzia marginalizzata in India – spiega Gianmichele Bianco, assessore alla Cultura -. E sarà a Sona per raccontarci la sua vita attraverso la presentazione del libro “Storie che vi devo raccontare” con la moderazione di Giovanni Masciola. Un avvenimento importante per Sona e un’emozione grandissima anche per quelli della mia generazione per i quali Kabir Bedi rappresenta l’incontro con un mito dell’infanzia”.

Il ricavato della vendita dei libri e della raccolta fondi sarà destinato agli orfani della Mangoes Home di Vijayawada in India.

La presentazione del libro “Storie che vi devo raccontare”, ad ingresso libero e con la possibilità di acquisto e autografo di Kabir Bedi, sarà il giorno 8 giugno alle ore 17 presso la sala del Consiglio a Sona.