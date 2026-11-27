Vigili del Fuoco e Consorzio di Bonifica Veronese in azione nel Canale Principale. L’animale è stato recuperato illeso.

Un pastore tedesco rimasto intrappolato nel Canale Principale a San Vito al Mantico, nel Comune di Bussolengo, è stato tratto in salvo nella mattinata di venerdì 27 novembre. L’animale non riusciva più a superare le ripide pareti del canale ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e degli operatori del Consorzio di Bonifica Veronese.

Per fortuna il canale era in secco: non c’era dunque il pericolo rappresentato dalla corrente, ma la conformazione delle sponde impediva al cane di tornare da solo all’esterno. I Vigili del Fuoco, arrivati sul posto, hanno chiesto il supporto del Consorzio, che ha inviato due operatori per collaborare al recupero.

Le operazioni hanno richiesto diversi tentativi. Si è tentato anche con una scala sistemata lungo la parete inclinata del canale, nel tentativo di offrire all’animale una via d’uscita. Gli operatori hanno poi calato una fune per aiutarlo a superare il dislivello.

È stato proprio il cane a dare una mano decisiva al proprio salvataggio: ha afferrato la corda con i denti e, facendo forza, è riuscito a risalire progressivamente la sponda fino a raggiungere la sommità. Il recupero si è concluso senza conseguenze per l’animale, che è risultato completamente illeso.

Non è la prima volta che il Canale Principale diventa teatro di un salvataggio simile. Lo scorso 20 agosto, a Sommacampagna, in località Tre Ponti, il personale del Consorzio aveva recuperato un altro cane rimasto nel canale, in quel caso con acqua presente e il rischio di avvicinarsi allo sgrigliatore di un impianto idroelettrico.

Questa volta, a San Vito al Mantico, sono stati il coordinamento tra Vigili del Fuoco e Consorzio di Bonifica Veronese e la reazione dell’animale a consentire un recupero riuscito, dopo momenti di difficoltà sulle pareti del canale.

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