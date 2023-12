“San Giuseppe, figura centrale del Natale”. Il vescovo di Verona Pompili a Lugagnano nel giorno della vigilia

La vigilia del Natale ha visto a Lugagnano il regalo prezioso della visita del vescovo di Verona Mons. Domenico Pompili, che ha celebrato la messa delle 10.30 assieme al parroco Mons. Giovanni Ottaviani e al curato don Elia Aldegheri.

In una chiesa gremita di fedeli, presenti anche gli Scout di Lugagnano, i bambini del catechismo ed il Gruppo Primavera. Per l’amministrazione comunale, in rappresentanza di tutta la società civile, il sindaco Gianfranco Dalla Valentina e il consigliere Enrico Cordioli.

Il vescovo nell’omelia si è concentrato sull’immagine di San Giuseppe, all’apparenza una figura secondaria del Natale ma in realtà assolutamente centrale, come il padre deve essere in tutte le famiglie.

Al termine della celebrazione il vescovo Pompili ha benedetto le statuine di Gesù bambino del grande presepe artistico presente in chiesa e del bellissimo presepe realizzato in piazza, alla presenza anche dei volontari che l’hanno realizzato. Le foto del servizio sono di Gaetano Fattori.