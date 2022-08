San Giorgio in Salici: voragine in un vigneto sopra l’area di scavo per la galleria della TAV

Danni (per fortuna) limitati causati dalla voragine che si è aperta in un vigneto a San Giorgio in Salici. Con una profondità di circa due metri e una superficie di 8-9 metri quadri (foto sopra), la frana si è verificata in località Casin, sopra l’area di scavo per la galleria della TAV tra la frazione di San Giorgio e Sona.

Il tratto San Giorgio in Salici-Sona prevede, infatti, una galleria naturale che parte ai confini con Castelnuovo e sbocca in zona Tagliaferro per poi proseguire in galleria artificiale fino a via Campagnola (Valle di Sona). Proprio sulla situazione della realizzazione della TAV nella frazione recentemente si è tenuto un incontro pubblico tra amministrazione, consulta di frazione, Cepav e cittadini.

Le probabilità che potessero verificarsi degli imprevisti tecnici nell’area di scavo per la galleria nella frazione di San Giorgio in Salici erano già state passate al vaglio dell’amministrazione comumale, come ha affermato al Baco il sindaco Mazzi in un’intervista dello scorso anno: “Durante la procedura di palificazione, necessaria a costruire quella che sarà poi la struttura della galleria artificiale – ha asserito Mazzi –, hanno constatato la presenza di una grande abbondanza di acqua nel terreno, dovuta ad una diversa altezza delle falde acquifere sottostanti”.

Di questo rischio di “imprevisti tecnici” era stato avvisato telefonicamente e in modo tempestivo da Cepav anche il proprietario del vigneto prima della frana, già riempita e messa in sicurezza dall’azienda dopo qualche giorno (foto sotto).

“In qualità di amministrazione e insieme al Consigliere Maurizio Moletta – afferma il sindaco Mazzi al Baco sui recenti avvenimenti – eravamo al corrente di quello che hanno definito ‘imprevisto geologico’ e siamo in contatto con Cepav in merito allo stato avanzamento dei lavori e ai rischi che possono verificarsi sul territorio. Continueremo a monitorare la situazione”.

Nella sezione speciale del nostro sito dedicata proprio alla realizzazione della TAV a Sona è possibile restare sempre informati su ogni novità che interessa direttamente il nostro territorio.