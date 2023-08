San Giorgio in Salici: venerdì presso la Baita Alpini santa messa a suffragio di chi ci ha lasciato

Un appuntamento di grande significato si avvicina per la comunità di San Giorgio in Salici. Venerdì primo settembre alle ore 20, ci si riunirà per un momento di raccoglimento e preghiera presso la Baita Alpini di San Giorgio, accogliendo la consueta Santa Messa a suffragio di tutti gli alpini e amici che ci hanno lasciato, nonché per tutti i defunti della comunità.

La Santa Messa sarà celebrata con il rispetto e la solennità che meritano coloro che hanno servito e onorato il nostro territorio con spirito di sacrificio e amore per la patria.

Purtroppo don Giovanni Bendinelli non potrà presenziare a causa di un’operazione subita ma sarà comunque presente don Giovanni Barlottini. L’evento non sarà solo un’occasione per ricordare e onorare coloro che non sono più con noi, ma anche un momento di condivisione tra tutti i partecipanti: al termine della cerimonia sarà infatti offerto un rinfresco.

L’invito è esteso a tutti coloro che desiderano partecipare e onorare la memoria dei nostri cari defunti. Insieme, attraverso le preghiere e la presenza, è possibile rendere omaggio a chi ha contribuito alla costruzione del nostro tessuto sociale, e allo stesso tempo rafforzare i legami di amicizia e solidarietà che rendono unica la comunità di San Giorgio.