San Giorgio in Salici: Venerdì, a ottant’anni da Cassibile, le Associazioni d’Arma organizzano un evento per commemorare i caduti

L’Associazione Culturale Gruppo Storico d’Arma di San Giorgio in Salici ha organizzato una serata in occasione degli ottant’anni dei giorni dell’armistizio di Cassibile, un capitolo significativo della storia italiana durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’armistizio di Cassibile, siglato segretamente il 3 settembre 1943 nei pressi di Siracusa, fu l’atto con il quale il Regno d’Italia cessò le ostilità contro le Forze Alleate nell’ambito della Seconda Guerra Mondiale. In occasione di questo anniversario, l’Associazione Culturale Gruppo Storico d’Arma, composta da fanti, alpini, bersaglieri, carabinieri e combattenti, ha organizzato una serata per onorare i caduti e riflettere sul passato.

L’appuntamento è fissato per venerdì 8 settembre alle ore 18 presso il Cippo ex Internati in via Palladio a San Giorgio in Salici. Alle 18.15 ci sarà l’alzabandiera seguito dalla deposizione di una corona d’alloro per onorare i caduti. Successivamente, alle 18.30, tutti i partecipanti sono invitati a riunirsi al campo sportivo parrocchiale dove il parroco don Giovanni Barlottini celebrerà una Santa Messa.

Dopo la Santa Messa, il Gruppo Storico offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti. Sarà un’opportunità per condividere storie, rafforzare i legami comunitari e celebrare l’unità e la pace che sono emerse dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Tutti sono calorosamente invitati a partecipare. È un’occasione per commemorare il passato, apprezzare il presente e guardare al futuro con speranza.