San Giorgio in Salici: “Uno sciame di api, una giovane regina e la storia di come le abbiamo salvate dal cantiere di casa nostra”

“Già a settembre 2021, quando abbiamo acquistato la casa, avevamo intuito che da qualche parte c’era un nido di api. Ogni tanto ne vedevamo qualcuna che arrivava e qualcuna che partiva, ma non avevamo approfondito di dove si potesse trovare questo sciame”, ci dice la Lugagnanese di origine valeggiane Elisa Piccoli che, con il marito anche lui Lugagnanese Nicolò Bergamin, collaboratore del Baco, ha acquistato una porzione di rustico da ristrutturare in località Cascina dei Cimbri a San Giorgio in Salici.

“Lì per lì – proseguono Elisa e Nicolò – non ci abbiamo dato peso, contavamo sulla disponibilità di una cugina apicultrice per cui eravamo convinti che il problema non ci sarebbe stato. Arrivati però alla primavera di quest’anno non potevamo più contare sul nostro aggancio perché nel frattempo si era trasferita in Toscana con le sue api. E quindi dovevamo trovare una soluzione alternativa”.

“E’ una pratica di apicultura nota come nomadismo – ci dicono Michela Sona e Laura Bonizzato le due appassionate di api che avranno un ruolo fondamentale in questa storia -. Chi fa dell’apicultura una professione può arrivare a spostare i propri sciami seguendo le fioriture di diverse piante sparse sul territorio anche nazionale. Alla ricerca della produzione del miele per quello specifico tipo di pianta e fioritura. Ecco allora il miele di acacia, di castagno, di tiglio, di girasole, ecc. Per noi l’apicultura è un hobby, il miele che produciamo non può essere destinato alla vendita e non può nemmeno essere anche solo donato a terzi. Può essere solo consumato per sé. Anche se un progetto all’orizzonte c’è. Vediamo!”.

Ritornando ad Elisa, ci racconta della sua crescente difficoltà nel non sapere come gestire queste coinquiline della sua nuova casa. “Visto che mia cugina non era disponibile mi sono data da fare per cercare la disponibilità di altri apicultori. Fosse facile! In questo periodo sono impegnatissimi e richiestissimi. Non sono riuscita a trovare nessuno disponibile!”. Nel frattempo il risveglio primaverile dei laboriosi ed utilissimi insetti ha iniziato a diventare un problema: con la buona stagione è stato anche aperto il cantiere per la ristrutturazione della casa. Come è noto le api individuano, in fattori di disturbo a loro vicini, dei possibili nemici: impalcatura e martello penumatico non rappresentano di certo compagni di convivenza. Ma i lavori devono procedere.

“Dovendo gestire la preoccupazione dell’impresa edile e l’impossibilità a trovare chi mi poteva risolvere il problema – ci dice Elisa – tutto stava diventando una fronte di stress. Sono architetto e sto curando la ristrutturazione della mia casa, sono abituata a battagliare con stime, numeri, misure, disegni tecnici e quant’altro, ma una situazione così non sapevo da che parte prenderla. Gli stessi apicultori, vista la situazione, non mi davano molte speranze: ‘dovrai probabilmente procedere con la chiusura del buco, sacrificando purtroppo quello che rimane dentro’ – ci racconta Elisa con voce quasi rotta dall’emozione – ma per me tutto ciò era inaccettabile!”.

Elisa non si da per vinta: cerca continuamente chi gli può risolvere il problema, ma senza risultato. Poi alla fine, presa dallo sconforto, butta un ultimo grido di aiuto in una chat a cui è iscritta. E la tenacia in questo caso viene ripagata: dalla chat parte un contatto con Laura, la nostra apicultrice sopra menzionata.

“Quando sono stata contattata ero a cena al ristorante con Luca il mio fidanzato – ci racconta Laura –. Alla domanda ‘Laura, scusa l’ora ma c’è un’urgenza con uno sciame di api. Ti posso disturbare?’ non ho esitato nemmeno un attimo nel rispondere: problemi zero! Per le api ci sono in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora!”.

Le due si sentono, Laura si prende pochi minuti per fare delle verifiche. Contatta Michela per descriverle la situazione ed assieme concordano che sarà una bella sfida, ma ci vogliono assolutamente provare! E senza nemmeno perdere un attimo richiama Elisa e le comunica che il giorno successivo all’alba Michela si sarebbe recata al cantiere, armata di tutto punto delle sue attrezzature, con la precisa missione di salvare questa famiglia di api.

“Ho contattato Michela – ci racconta Laura – sia perché abbiamo una conoscenza di lunga data sia perché condividiamo questa passione Poi lei è la mia tutor. Da poco mi sono avvicinata all’entusiasmante mondo dell’apicultura e da Michela traggo insegnamenti ogni giorno. Assieme abbiamo sei arnie: io due e Michela quattro”.

“La mia idea di apicultura è molto orientata al naturale – aggiunge Michela –, prediligo le arnie cosiddette Top Bar dove le api costruiscono tutto, compreso il favo. Nelle arnie tradizionali viene montato un favo dove le api trovano già le celle in cui deporre, nella Top Bar la casa la costruiscono dalle fondamenta. Basta un listello di legno e pensano loro a tutto il resto”.

“L’idea mia e di mio marito, che è anche un nostro sogno, è di acquistare un rustico e li farci il nostro regno delle api – prosegue con emozione Michela –. Sono partita idealmente in questa avventura tempo fa leggendo ed informandomi. Poi, nel cortile di casa mia, mi sono costruita la mia prima arnia. Incredibilmente, nemmeno il tempo di finirla, nel giro di brevissimo tempo sono arrivati nel cortile ben sei sciami! Non facevo nemmeno in tempo a spostarne uno che ne arrivava un altro. Mai vista una cosa del genere! Che fare? Dovevo trovare un posto e la disponibilità della mamma di Laura è stata la ciliegina sulla torta!”.

Le api, forse pochi lo sanno, sono soggette a censimento. Esiste un’anagrafe apistica domiciliata presso l’ULSS territoriale di competenza. Gli sciami sono anche geolocalizzati con coordinate GPS. A fine anno si fa un aggiornamento per indicare se le famiglie sono ancora le stesse, se sono aumentate o diminuite. A volte si fanno anche delle separazioni indotte dividendo degli sciami in due famiglie.

“Il giorno dopo la telefonata con Laura – ci dice Michela – alle 8 di mattina ero nel cantiere della casa di Elisa e Nicolò. Armata di tutto punto con la mia attrezzatura da apicultrice. Ad attendermi due ragazzi della squadra che lavora nel cantiere. Sono salita sull’impalcatura ed ho preso visione della situazione”. In queste situazioni, ci spiega Michela, non c’è da temere. Va sfatato il mito della pericolosità delle api e delle loro punture. Quando uno sciame parte non è pericoloso perché le api sono cariche di miele e non hanno la forza di estrarre il pungiglione. Le api scariche di miele possono pungere.

“Ho pensato una notte intera a quali azioni intraprendere. Una famiglia di api all’interno di un muro è una situazione non facile da risolvere. Erano all’interno di una canna fumaria nella quale c’era tre entrate: una bassa una media e una alta. Ho iniziato con il chiudere il buco in basso. Con un tubo improvvisato fatto con una canalina da elettricista ho iniziato a buttare fumo, in maniera graduale, a metà e sopra”.

Il fumo che Michela usa è assolutamente naturale ottenuto bruciando erbe aromatiche quali lavanda, timo, pino, salvia e altre. “Le api hanno paura del fumo perché lo associano al fuoco. Per cui si caricano di miele e cercano di scappare – precisa Michela –. Ho continuato a buttare fumo ancor per un po’ di tempo. Prima che potessero scappare però dovevo capire come veicolarle all’interno dell’arnia che avevo con me. Aguzzando l’ingegno durante i pensieri notturni mi sono procurata un cappello da strega che mio marito aveva in negozio. L’ho incollato con il nastro adesivo sul buco più in alto, ho tagliato un po’ la punta ed ho inserito la tubo-canalina che faceva da convogliatore delle api nell’arnia. Ma questo processo rischiava di diventare molto lungo e quindi ho tolto tutto ed ho continuato a inserire fumo. Nell’attesa che comparisse lei…”.

La lei è il fulcro dell’alveare: l’ape regina. La pazienza di Michela stava per essere ripagata. “Ad un certo punto l’ho vista uscire: l’ho presa delicatamente con la pinzetta e l’ho inserita della “prigione” all’interno dell’arnia in modo che non potesse scappare. Era una regina nuova: la vecchia con il suo sciame era già partita qualche giorno prima e questa era una monarca, nata da poco, attorno a cui si stava formando una nuova famiglia. Una volta presa la regina ho attaccato l’arnia con del nastro vicino al buco in modo da dare la possibilità alle api di entrare per rimanere vicino alla loro guida. Rimaneva ancora del lavoro da fare, ma l’impresa era stata compiuta”.

L’arnia è rimasta in posizione fino alle 20, in modo da dare il tempo alle bottinatrici, le api operaie che escono in cerca di nettare, di tornare a casa con il loro carico. “Siamo andate a ritirare l’arnia – raccontano Laura e Michela – e l’abbiamo portata nel campo a Caselle per la sua nuova dimora. Sono rimaste chiuse un giorno per evitare che lo sciame potesse scappare di nuovo non trovando l’arnia confortevole. Abituate allo spazio di un camino, probabilmente più confortevole dell’arnia, si poteva correre il rischio che la regina non la trovasse di suo gradimento.”

Inutile sottolineare l’immensa soddisfazione di Elisa e Nicolò nel sapere che il loro desiderio era stato esaudito: nessuna azione distruttiva si era resa necessaria, uno sciame di api e la loro regina sono state salvate, i lavori della nuova casa possono riprendere senza rischio per gli operai.

Ci sarebbe ancora molto da raccontare sull’affasciante mondo delle api. Ma vanno dedicati approfondimenti specifici. Una cosa è certa: senza questo laborioso insetto il genere umano potrebbe essere destinato all’estinzione. La funzione di impollinazione che le api forniscono è essenziale per la vita.

Ben vengano quindi sensibilità come quelle di Elisa e Nicolò, che non si sono arresi hanno tenacemente cercato una soluzione positiva per il loro problema. Che possa essere benedetta la passione di Laura e Michela che non guardano ora e giorno della settimana per decidere se si può trovare o meno il tempo per salvare uno sciame di api. Ben venga la rete delle relazioni che si mette in moto per trovare soluzioni e per far incontrare le persone con le loro necessità. Ben venga chi non nega mai l’impegno personale nel mettersi in gioco nelle cose.