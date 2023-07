San Giorgio in Salici: Una comunità in festa per il 55° di sacerdozio di don Giovanni Bendinelli e don Giovanni Barlottini

A San Giorgio in Salici la comunità si è riunita per festeggiare il cinquantacinquesimo anniversario di sacerdozio di don Giovanni Bendinelli e don Giovanni Barlottini, parroci dal 27 novembre dello scorso anno.

Un traguardo importante che non poteva passare inosservato e che ha trovato viva partecipazione sia alla celebrazione serale delle 18.30, animata dal coro dei bambini del catechismo, sia al rinfresco organizzato in seguito nel campo sportivo parrocchiale.

Cinquant’anni di servizio sacerdotale come sacerdote missionario, trascorsi per lo più in Paesi dell’America latina, anni intensi, a servizio di poveri e bisognosi. Questo è ciò che si può riassumere dalla biografia di don Giovanni Bendinelli, originario di Lugagnano, sacerdote diocesano, ma che, se riportata nello specifico, rivela un percorso di vita davvero ammirevole.

Il suo percorso sacerdote è iniziato nel 1968 quando è stato ordinato sacerdote per mano di mons. Carraro, diventando curato di Albaredo d’Adige per i successivi quattro anni.

Nel 1972 è giunto in Argentina, anno in cui era in atto la rivoluzione e i terroristi seminavano il panico tra la povera gente: “i primi quattro anni sono stati molto difficili – racconta don Giovanni – sia per quanto riguardava la situazione sociale che per quella ecclesiastica. C’era bisogno di rendere le persone consapevoli di ciò che stava succedendo loro, e di promuovere la cultura, ma questo era estremamente difficile”.

Così il vescovo di Quilmes (città argentina della provincia di Buenos Aires) consigliò al sacerdote di tornare in Italia per riprendere gli studi, e così ha fatto per i tre anni successivi; fino a quando mons. Cararro lo esortò a tornare in America meridionale ma questa volta in Uruguay, per aiutare i sacerdoti veronesi già presenti.

“Ho lavorato con la gente comune per portare avanti la mia missione di evangelizzazione – continua don Giovanni – ho lavorato nelle parrocchie spiegando il messaggio che si cela dentro la Bibbia e dando una mano nella comunità di un paese chiamato Guicho. Sono rimasto lì per ventitré anni e poi mi sono spostato a Cuba dove ho assistito per un anno un sacerdote, Giulio Battistella, che si era infortunato”.

Dopo questa esperienza don Giovanni è ritornato nella diocesi di Quilmes, in Argentina, per altri quindici anni. Sfortunatamente sono poi sopraggiunti dei problemi cardiaci che lo hanno costretto a lasciare il sud America e, nel 2021, far ritorno in Italia per farsi curare.

Una vita vissuta nel segno della fede e dell’evangelizzazione, una missione che continua ogni giorno nella parrocchia di San Giorgio in Salici dallo scorso 2022, sostenuta dal calore e dall’affetto dei suoi compaesani.

Da qualche mese don Giovanni Bendinelli collabora con il Baco con una rubrica di riflessioni, meditazioni e pensieri dal titolo “La parola di (don) Giovanni“.